Экзамен по украинскому языку: почему не всем хватает мест и как их распределяют
Национальная комиссия по стандартам государственного языка предоставила разъяснения в ответ на многочисленные обращения граждан относительно регистрации на экзамен и количества доступных экзаменационных мест.
В ведомстве напомнили, что обязанность владеть государственным языком закреплена в пункте 1 статьи 6 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В то же время подтверждать уровень владения языком обязаны только должностные лица, определенные в пункте 1 статьи 9 этого Закона, и только до назначения на должность.
Как формируются экзаменационные места
Комиссия организует проведение экзаменов через уполномоченные учреждения, которых на данный момент насчитывается 53 в 21 области Украины и Киеве. Они работают по утвержденным графикам, согласованным с Комиссией.
Планирование количества экзаменов и работы учреждений осуществляется с учетом бюджетного финансирования на соответствующий год. В среднем в месяц формируется от 4 до 6 тысяч экзаменационных мест, которые распределяются между сессиями.
Регистрацию на следующий месяц открывают в конце текущего месяца. Информацию о начале регистрации публикуют на официальном сайте Комиссии и на ее странице в Facebook.
Почему количество сертификатов не совпадает с количеством мест
В Комиссии отметили, что количество выданных государственных сертификатов по результатам экзаменов не всегда соответствует количеству зарегистрированных мест. Это связано с рядом причин, в частности:
- участники зарегистрировались, но не явились на экзамен;
- часть претендентов приступила к выполнению заданий, но не завершила их;
- экзамены были прерваны из-за воздушной тревоги, отключения электроэнергии или технических сбоев;
- Комиссия отказала в выдаче сертификата из-за недостаточного количества баллов или нарушения процедуры;
- часть экзаменационных мест осталась незаполненной, особенно в начале месяца.
Рекомендации для участников экзамена
Комиссия призвала граждан ответственно подходить к регистрации и планированию участия в экзаменах. В частности, рекомендуется:
- не откладывать регистрацию на конец месяца, а выбирать места в начале;
- в случае невозможности участия заблаговременно отменять регистрацию, чтобы освободить место для других;
- готовиться к экзамену по официальным образцам заданий;
- при регистрации выбирать из всего перечня уполномоченных учреждений, а не ждать мест в одном конкретном.
В Комиссии отметили, что соблюдение этих правил позволяет эффективнее использовать доступные экзаменационные места и бюджетные ресурсы.
