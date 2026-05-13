Экзамен по украинскому языку: почему не всем хватает мест и как их распределяют

17:56, 13 мая 2026
В Нацкомиссии объяснили, как формируются места для языковых экзаменов и почему количество сертификатов может отличаться от количества зарегистрировавшихся.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка предоставила разъяснения в ответ на многочисленные обращения граждан относительно регистрации на экзамен и количества доступных экзаменационных мест.

В ведомстве напомнили, что обязанность владеть государственным языком закреплена в пункте 1 статьи 6 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В то же время подтверждать уровень владения языком обязаны только должностные лица, определенные в пункте 1 статьи 9 этого Закона, и только до назначения на должность.

Как формируются экзаменационные места

Комиссия организует проведение экзаменов через уполномоченные учреждения, которых на данный момент насчитывается 53 в 21 области Украины и Киеве. Они работают по утвержденным графикам, согласованным с Комиссией.

Планирование количества экзаменов и работы учреждений осуществляется с учетом бюджетного финансирования на соответствующий год. В среднем в месяц формируется от 4 до 6 тысяч экзаменационных мест, которые распределяются между сессиями.

Регистрацию на следующий месяц открывают в конце текущего месяца. Информацию о начале регистрации публикуют на официальном сайте Комиссии и на ее странице в Facebook.

Почему количество сертификатов не совпадает с количеством мест

В Комиссии отметили, что количество выданных государственных сертификатов по результатам экзаменов не всегда соответствует количеству зарегистрированных мест. Это связано с рядом причин, в частности:

  • участники зарегистрировались, но не явились на экзамен;
  • часть претендентов приступила к выполнению заданий, но не завершила их;
  • экзамены были прерваны из-за воздушной тревоги, отключения электроэнергии или технических сбоев;
  • Комиссия отказала в выдаче сертификата из-за недостаточного количества баллов или нарушения процедуры;
  • часть экзаменационных мест осталась незаполненной, особенно в начале месяца.

Рекомендации для участников экзамена

Комиссия призвала граждан ответственно подходить к регистрации и планированию участия в экзаменах. В частности, рекомендуется:

  • не откладывать регистрацию на конец месяца, а выбирать места в начале;
  • в случае невозможности участия заблаговременно отменять регистрацию, чтобы освободить место для других;
  • готовиться к экзамену по официальным образцам заданий;
  • при регистрации выбирать из всего перечня уполномоченных учреждений, а не ждать мест в одном конкретном.

В Комиссии отметили, что соблюдение этих правил позволяет эффективнее использовать доступные экзаменационные места и бюджетные ресурсы.

