  В Україні

Об’єднання енергетичних ринків України та ЄС: НКРЕКП затвердила план заходів

19:32, 13 травня 2026
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що розробила комплексний план заходів для практичної та своєчасної імплементації Закону України від 07.04.2026 № 4834-IX, спрямованого на інтеграцію українського ринку електричної енергії до внутрішнього ринку ЄС.

Документ передбачає понад 200 заходів із комплексного оновлення нормативно-правової бази у сфері електроенергетики відповідно до європейських правил функціонування енергетичних ринків.

Серед ключових напрямів - впровадження механізму market coupling, розвиток міждержавного балансування, механізмів забезпечення потужності, послуг з гнучкості, агрегації та управління попитом. Реалізація запланованих кроків має забезпечити подальшу інтеграцію українського ринку електроенергії до енергетичного ринку ЄС та виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

Також Регулятор працюватиме над розробкою нових механізмів функціонування інтегрованого ринку електроенергії відповідно до aсquis ЄС.

Перший практичний крок у цьому напрямі вже зроблено: 28 квітня 2026 року НКРЕКП схвалила проєкт Порядку призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, який наразі проходить процедуру громадського обговорення.

ЄС НКРЕКП електроенергія

