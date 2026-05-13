Объединение энергетических рынков Украины и ЕС: НКРЭКУ утвердила план мероприятий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что разработала комплексный план мероприятий для практической и своевременной имплементации Закона Украины от 07.04.2026 № 4834-IX, направленного на интеграцию украинского рынка электрической энергии во внутренний рынок ЕС.

Документ предусматривает более 200 мероприятий по комплексному обновлению нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики в соответствии с европейскими правилами функционирования энергетических рынков.

Среди ключевых направлений — внедрение механизма market coupling, развитие межгосударственного балансирования, механизмов обеспечения мощности, услуг по гибкости, агрегации и управлению спросом. Реализация запланированных шагов должна обеспечить дальнейшую интеграцию украинского рынка электроэнергии в энергетический рынок ЕС и выполнение евроинтеграционных обязательств Украины.

Также Регулятор будет работать над разработкой новых механизмов функционирования интегрированного рынка электроэнергии в соответствии с acquis ЕС.

Первый практический шаг в этом направлении уже сделан: 28 апреля 2026 года НКРЭКУ одобрила проект Порядка назначения номинированного оператора рынка электрической энергии, который в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.

