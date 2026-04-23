В США судили вора, укравшего сумку Gucci у бывшей министра внутренней безопасности Кристи Ноем

10:54, 23 апреля 2026
По данным прокуратуры, мужчина не знал, кого ограбил, а также того, что рядом с Ноем находилась государственная охрана.
В США судили вора, укравшего сумку Gucci у бывшей министра внутренней безопасности Кристи Ноем
Вашингтонский суд приговорил к трем годам лишения свободы 50-летнего гражданина Чили Марио Бустаманте Лейву, которого признали виновным в серии краж, среди которых — похищение сумки тогдашней главы Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в апреле в ресторане Capital Burger в Вашингтоне, где чиновница находилась под охраной Секретной службы. По данным прокуратуры, мужчина действовал по заранее продуманной схеме: прикрывая руку пальто, он незаметно забрал сумку Gucci, которая стояла на полу возле места, где сидела Ноем.

В сумке находились около 3000 долларов наличными, водительское удостоверение, паспорт и электронный бейдж доступа к объектам Министерства внутренней безопасности.

Прокуроры заявили, что Бустаманте Лейва не знал, кому принадлежит сумка, и совершил кражу в рамках серии подобных преступлений. После похищения сумки дело расследовали совместно полиция и Секретная служба, поскольку на момент инцидента Кристи Ноем находилась под государственной охраной как член правительства, и правоохранители были рядом с ней в ресторане во время кражи.

Правоохранители вышли на его след после того, как сразу после преступления он использовал одну из похищенных банковских карт для покупки подарочного сертификата. Впоследствии следователи, прибегнув к помощи Секретной службы, обнаружили похищенную сумку в номере мотеля, где находился мужчина.

В ноябре он признал вину в краже первой степени и мошенничестве с использованием электронных средств. После отбытия наказания его планируют депортировать из США.

