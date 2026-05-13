На Закарпатті поліція перевірить інформацію про недопуск громадян до укриття під час атаки «шахедів»

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та перевіряють достовірність оприлюдненої інформації.

Поліція Закарпатської області повідомила, що проводить перевірку за фактом інформації, поширеної у мережі, про ймовірний недопуск громадян, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час атаки російських «шахедів».

«Відомості про інцидент правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та перевіряють достовірність оприлюдненої інформації», - йдеться у заяві.

Також поліція звернулася до громадян, яким може бути відома будь-яка інформація щодо даного випадку, з проханням повідомити про це на спецлінію «102» або звернутися до найближчого підрозділу поліції.

