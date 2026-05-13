На Закарпатье полиция проверит информацию о недопуске граждан в укрытие во время атаки «шахедов»

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют достоверность опубликованной информации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Закарпатской области сообщила, что проводит проверку по факту информации, распространенной в сети, о вероятном недопуске граждан, в частности детей, в укрытие в Ужгороде во время атаки российских «шахедов».

«Сведения об инциденте правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей и телеграм-каналов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют достоверность опубликованной информации», — говорится в заявлении.

Также полиция обратилась к гражданам, которым может быть известна какая-либо информация по данному случаю, с просьбой сообщить об этом на спецлинию «102» или обратиться в ближайшее подразделение полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.