Зеленський: Навроцький підтвердив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну

18:31, 13 травня 2026
Президенти України та Польщі обговорили двосторонні відносини.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на полях саміту Бухарестської девʼятки зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Під час зустрічі сторони обговорили двосторонні відносини між Україною та Польщею.

Глава держави підкреслив, що маємо спільну позицію: потрібно, щоб вони були справді сильними й добросусідськими.

«Обговорили наші потенційні контакти на найближчий час. Я поінформував і про нашу дипломатичну роботу. У всіх зусиллях важлива єдність між Європою та США.

Вдячні Польщі, польському народові за всю підтримку за час повномасштабної російської агресії. Пан Президент підтвердив, що підтримка України триватиме. Цінуємо це і наш конструктивний діалог», - додав він.

