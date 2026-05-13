Зеленский: Навроцкий подтвердил, что Польша и дальше будет поддерживать Украину

Президенты Украины и Польши обсудили двусторонние отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на полях саммита Бухарестской девятки встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Украиной и Польшей.

Глава государства подчеркнул, что у стран общая позиция: необходимо, чтобы они были действительно сильными и добрососедскими.

«Обсудили наши потенциальные контакты на ближайшее время. Я также проинформировал о нашей дипломатической работе. Во всех усилиях важно единство между Европой и США.

Благодарны Польше, польскому народу за всю поддержку во время полномасштабной российской агрессии. Господин Президент подтвердил, что поддержка Украины продолжится. Ценим это и наш конструктивный диалог», — добавил он.

