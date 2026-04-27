У Сінгапурі судять хлопця, який облизав трубочку з автомата та виклав відео вчинку в Instagram
Французького хлопця, який облизав трубочку з автомата з апельсиновим соком і повернув її назад у дозатор, звинуватили у вчиненні хуліганства та створенні суспільної небезпеки в Сінгапурі, пише BBC.
18-річний Дідьє Гаспар Оуен Максимілієн опублікував відео цього вчинку в Instagram. Згодом ролик набув широкого розголосу в мережі.
Компанія iJooz, якій належить автомат, заявила, що після інциденту замінила всі 500 трубочок у дозаторі.
У разі визнання вини за обома обвинуваченнями Максимілієну загрожує понад два роки ув’язнення та штрафи на тисячі доларів.
Іінцидент стався 12 березня в одному з торгових центрів Сінгапуру. За даними ЗМІ, відео було опубліковане як сторіс в Instagram із підписом «місто небезпечне».
У компанії iJooz повідомили виданню Channel NewsAsia, що звернулися до поліції та провели санітарні заходи й перевірки автомата. Максимілієн є студентом сінгапурського кампусу бізнес-школи ESSEC.
Представник навчального закладу раніше заявляв, що там знають про інцидент і проводять внутрішнє розслідування. Адвокати повідомили, що батьки хлопця прилетіли до Сінгапуру, а представник школи виступить його поручителем.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.