У Сінгапурі судять хлопця, який облизав трубочку з автомата та виклав відео вчинку в Instagram

21:42, 27 квітня 2026
Французький студент виклав у соцмережі ролик, який викликав хвилю обурення.
Фото: Getty Images
Французького хлопця, який облизав трубочку з автомата з апельсиновим соком і повернув її назад у дозатор, звинуватили у вчиненні хуліганства та створенні суспільної небезпеки в Сінгапурі, пише BBC.

18-річний Дідьє Гаспар Оуен Максимілієн опублікував відео цього вчинку в Instagram. Згодом ролик набув широкого розголосу в мережі.

Компанія iJooz, якій належить автомат, заявила, що після інциденту замінила всі 500 трубочок у дозаторі.

У разі визнання вини за обома обвинуваченнями Максимілієну загрожує понад два роки ув’язнення та штрафи на тисячі доларів.

Іінцидент стався 12 березня в одному з торгових центрів Сінгапуру. За даними ЗМІ, відео було опубліковане як сторіс в Instagram із підписом «місто небезпечне».

У компанії iJooz повідомили виданню Channel NewsAsia, що звернулися до поліції та провели санітарні заходи й перевірки автомата. Максимілієн є студентом сінгапурського кампусу бізнес-школи ESSEC.

Представник навчального закладу раніше заявляв, що там знають про інцидент і проводять внутрішнє розслідування. Адвокати повідомили, що батьки хлопця прилетіли до Сінгапуру, а представник школи виступить його поручителем.

