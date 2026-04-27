В Сингапуре судят парня, который облизал трубочку из автомата и выложил видео поступка в Instagram

Французский студент выложил в соцсети ролик, который вызвал волну возмущения.

Французского парня, который облизал трубочку из автомата с апельсиновым соком и вернул ее обратно в дозатор, обвинили в совершении хулиганства и создании общественной опасности в Сингапуре, пишет BBC.

18-летний Дидье Гаспар Оуэн Максимилиен опубликовал видео этого поступка в Instagram. Впоследствии ролик получил широкий резонанс в сети.

Компания iJooz, которой принадлежит автомат, заявила, что после инцидента заменила все 500 трубочек в дозаторе.

В случае признания вины по обоим обвинениям Максимилиену грозит более двух лет лишения свободы и штрафы на тысячи долларов.

Инцидент произошел 12 марта в одном из торговых центров Сингапура. По данным СМИ, видео было опубликовано как сторис в Instagram с подписью «город опасен».

В компании iJooz сообщили изданию Channel NewsAsia, что обратились в полицию и провели санитарные меры и проверки автомата. Максимилиен является студентом сингапурского кампуса бизнес-школы ESSEC.

Представитель учебного заведения ранее заявлял, что там знают об инциденте и проводят внутреннее расследование. Адвокаты сообщили, что родители парня прилетели в Сингапур, а представитель школы выступит его поручителем.

