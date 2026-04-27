В Сингапуре судят парня, который облизал трубочку из автомата и выложил видео поступка в Instagram

21:42, 27 апреля 2026
Французский студент выложил в соцсети ролик, который вызвал волну возмущения.
Фото: Getty Images
Французского парня, который облизал трубочку из автомата с апельсиновым соком и вернул ее обратно в дозатор, обвинили в совершении хулиганства и создании общественной опасности в Сингапуре, пишет BBC.

18-летний Дидье Гаспар Оуэн Максимилиен опубликовал видео этого поступка в Instagram. Впоследствии ролик получил широкий резонанс в сети.

Компания iJooz, которой принадлежит автомат, заявила, что после инцидента заменила все 500 трубочек в дозаторе.

В случае признания вины по обоим обвинениям Максимилиену грозит более двух лет лишения свободы и штрафы на тысячи долларов.

Инцидент произошел 12 марта в одном из торговых центров Сингапура. По данным СМИ, видео было опубликовано как сторис в Instagram с подписью «город опасен».

В компании iJooz сообщили изданию Channel NewsAsia, что обратились в полицию и провели санитарные меры и проверки автомата. Максимилиен является студентом сингапурского кампуса бизнес-школы ESSEC.

Представитель учебного заведения ранее заявлял, что там знают об инциденте и проводят внутреннее расследование. Адвокаты сообщили, что родители парня прилетели в Сингапур, а представитель школы выступит его поручителем.

суд Instagram

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Авансы, долги и контроль иностранных доходов: налоговая разъяснила, что меняется для бизнеса и ФЛП

Новые разъяснения ГНС формируют практику налогового контроля, которая охватывает как внутренние операции, так и расчеты с нерезидентами.

НАБУ стремится получить исключительные полномочия в расследованиях: следствие без сроков, обыски без понятых и право преследовать главу СБУ

Отказ от судебного надзора и расширение полномочий детективов обосновываются потребностью ускорить расследование, несмотря на потенциальную угрозу праву на защиту.

Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения

В Раде предлагают уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

