У США можуть скасувати заборону на викидні ножі: суд ставить під сумнів старий закон

Заборона діє з 1959 року, але суд сумнівається в аргументах штату щодо «небезпечності» ножів із кнопкою.

Федеральний суд у США поставив під сумнів багаторічну заборону на автоматичні ножі (ті, що відкриваються натисканням кнопки) у штаті Міннесота. Під час слухань суддя розкритикував аргументи влади, назвавши їх непереконливими та суперечливими.

Йдеться про закон 1959 року, ухвалений на хвилі страхів щодо підліткової злочинності. Він досі забороняє жителям штату володіти такими ножами. Тепер його оскаржує організація Knife Rights, яка веде аналогічні справи по всій країні та домагається скасування подібних обмежень.

Позиція штату: «не для самозахисту і пов’язані зі злочинністю»

У суді представник штату Міннесота Майкл Гудвін наполягав, що автоматичні ножі не підпадають під захист Другої поправки до Конституції США. За його логікою, «зброєю» у конституційному сенсі можна вважати лише те, що широко використовується саме для самозахисту.

Він також заявив, що такі ножі більше підходять для нападу, можуть бути ненадійними через механізм і загалом асоціюються зі злочинністю.

Суддя: аргументи виглядають нелогічними

Головуючий суддя Патрік Шільц із цим не погодився. Він поставив під сумнів сам підхід, за яким зброю оцінюють лише через призму «популярності» у самозахисті.

Під час слухань суддя навів приклад автоматів, зокрема АК-47, зазначивши, що навіть «наступальна» зброя може бути ефективною для захисту, наприклад, під час оборони житла. Таким чином він підкреслив, що будь-яку зброю можна використовувати як для нападу, так і для оборони.

Аргумент про «небезпечність» не переконав

Суд також відкинув твердження про «особливу небезпечність» автоматичних ножів. Суддя наголосив, що небезпечність є базовою характеристикою будь-якої зброї і сама по собі не може бути підставою для заборони.

Крім того, він зауважив, що такі ножі не виглядають більш небезпечними, ніж пістолети, які при цьому залишаються законними.

Порівняння зі злочинністю — не на користь штату

Спроба довести, що автоматичні ножі «типово пов’язані зі злочинністю», також не переконала суд. Шільц звернув увагу, що у своїй практиці найчастіше стикався зі справами, де фігурувала вогнепальна зброя, передусім пістолети.

Водночас це не стало підставою для їх повної заборони, адже вони визнаються засобом самозахисту, вказуєCourthose News.

Застарілий закон і нова судова практика

Суддя визнав, що в середині ХХ століття такі обмеження могли виглядати обґрунтованими. Однак зараз ситуація змінилася: більшість штатів уже відмовилися від подібних заборон.

Нині сувора заборона, окрім Міннесоти, діє лише в кількох юрисдикціях — зокрема у Нью-Мексико, Вашингтоні та Вашингтоні округу Колумбія. У 2024 році суд штату Массачусетс визнав неконституційною подібну заборону, яка діяла понад 70 років.

Ключовий фактор — рішення Верховного суду США

Важливу роль у справі відіграє рішення New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen. Воно вимагає, щоб обмеження щодо зброї відповідали як тексту Конституції, так і історичній традиції.

Позивачі наполягають, що це рішення підтверджує право на володіння і носіння зброї для законних цілей, зокрема самозахисту, і що автоматичні ножі також підпадають під цей захист.

Що далі

Сторони просять суд ухвалити рішення без повного розгляду справи. Очікується, що вердикт може вплинути не лише на Міннесоту, а й на інші штати, де подібні обмеження ще залишаються чинними.

