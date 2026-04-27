В США могут отменить запрет на выкидные ножи: суд ставит под сомнение старый закон

Запрет действует с 1959 года, но суд сомневается в аргументах штата относительно «опасности» ножей с кнопкой.

Федеральный суд в США поставил под сомнение многолетний запрет на автоматические ножи (те, которые открываются нажатием кнопки) в штате Миннесота. В ходе слушаний судья раскритиковал аргументы властей, назвав их неубедительными и противоречивыми.

Речь идет о законе 1959 года, принятом на фоне страхов относительно подростковой преступности. Он до сих пор запрещает жителям штата владеть такими ножами. Теперь его оспаривает организация Knife Rights, которая ведет аналогичные дела по всей стране и добивается отмены подобных ограничений.

Позиция штата: «не для самозащиты и связаны с преступностью»

В суде представитель штата Миннесота Майкл Гудвин настаивал, что автоматические ножи не подпадают под защиту Второй поправки к Конституции США. По его логике, «оружием» в конституционном смысле можно считать только то, что широко используется именно для самозащиты.

Он также заявил, что такие ножи больше подходят для нападения, могут быть ненадежными из-за механизма и в целом ассоциируются с преступностью.

Судья: аргументы выглядят нелогичными

Председательствующий судья Патрик Шильц с этим не согласился. Он поставил под сомнение сам подход, при котором оружие оценивают только через призму «популярности» в самозащите.

В ходе слушаний судья привел пример автоматов, в частности АК-47, отметив, что даже «наступательное» оружие может быть эффективным для защиты, например при обороне жилья. Таким образом он подчеркнул, что любое оружие можно использовать как для нападения, так и для обороны.

Аргумент о «опасности» не убедил

Суд также отверг утверждение об «особой опасности» автоматических ножей. Судья подчеркнул, что опасность является базовой характеристикой любого оружия и сама по себе не может быть основанием для запрета.

Кроме того, он отметил, что такие ножи не выглядят более опасными, чем пистолеты, которые при этом остаются законными.

Сравнение с преступностью — не в пользу штата

Попытка доказать, что автоматические ножи «типично связаны с преступностью», также не убедила суд. Шильц обратил внимание, что в своей практике чаще всего сталкивался с делами, где фигурировало огнестрельное оружие, прежде всего пистолеты.

В то же время это не стало основанием для их полного запрета, поскольку они признаются средством самозащиты, указывает Courthose News.

Устаревший закон и новая судебная практика

Судья признал, что в середине ХХ века такие ограничения могли выглядеть обоснованными. Однако сейчас ситуация изменилась: большинство штатов уже отказались от подобных запретов.

В настоящее время строгий запрет, помимо Миннесоты, действует лишь в нескольких юрисдикциях — в частности в Нью-Мексико, Вашингтоне и Вашингтоне, округ Колумбия. В 2024 году суд штата Массачусетс признал неконституционным аналогичный запрет, который действовал более 70 лет.

Ключевой фактор — решение Верховного суда США

Важную роль в деле играет решение New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen. Оно требует, чтобы ограничения на оружие соответствовали как тексту Конституции, так и исторической традиции.

Истцы настаивают, что это решение подтверждает право на владение и ношение оружия для законных целей, в том числе самозащиты, и что автоматические ножи также подпадают под эту защиту.

Что дальше

Стороны просят суд вынести решение без полного рассмотрения дела. Ожидается, что вердикт может повлиять не только на Миннесоту, но и на другие штаты, где подобные ограничения все еще остаются в силе.

