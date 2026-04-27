Бортпровідницю позбавили опіки над дітьми через тривалу відсутність вдома — рішення суду

Часті рейси коштували опіки: суд передав дітей батькові.

Чи можна втратити опіку над дитиною через роботу? У Дубаї суд розглянув справу, яка показує: сама зайнятість не є проблемою, але вона може стати вирішальною, якщо через неї дитина залишається без постійної уваги та стабільного догляду.

Йдеться про ситуацію, коли суд оцінює не просто факт роботи одного з батьків, а те, як саме вона впливає на повсякденне життя дитини — її режим, нагляд і відчуття безпеки.

Мати втратила опіку через часті від’їзди

У центрі справи була жінка, яка працювала бортпровідницею і часто залишала дім на кілька днів.

Суд дійшов висновку, що така зайнятість не дозволяє забезпечити дітям стабільний режим життя. У результаті опіку над двома доньками передали батькові, і це рішення підтвердила найвища судова інстанція Дубая.

Ключовим стало те, як робота матері впливає на дітей. Суд врахував, що регулярна відсутність може порушувати їхній щоденний ритм, впливати на емоційний стан і зменшувати контроль.

Водночас батько, за оцінкою суду, постійно перебував поруч, міг забезпечити щоденний догляд і мав підтримку родини. Також врахували висновки спеціальної комісії, яка перевіряла умови проживання дітей.

Головне — стабільність і постійна присутність

Суд окремо наголосив, що навіть наявність няні не замінює одного з батьків. У подібних справах важливо, хто реально може бути поруч із дитиною щодня.

Юристи підкреслюють: це рішення не означає, що працюючі матері втрачають опіку автоматично. У кожному випадку суд оцінює ситуацію індивідуально — і вирішує, з ким дитині буде краще і стабільніше, вказує Khaleej Times.

