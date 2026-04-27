Бортпроводницу лишили опеки над детьми из-за длительного отсутствия дома — решение суда

18:56, 27 апреля 2026
Частые рейсы стоили опеки: суд передал детей отцу
Бортпроводницу лишили опеки над детьми из-за длительного отсутствия дома — решение суда
Можно ли потерять опеку над ребенком из-за работы? В Дубае суд рассмотрел дело, которое показывает: сама занятость не является проблемой, но она может стать решающей, если из-за нее ребенок остается без постоянного внимания и стабильного ухода.

Речь идет о ситуации, когда суд оценивает не просто факт работы одного из родителей, а то, как именно она влияет на повседневную жизнь ребенка — его режим, надзор и чувство безопасности.

Мать потеряла опеку из-за частых отъездов

В центре дела была женщина, которая работала бортпроводницей и часто покидала дом на несколько дней.

Суд пришел к выводу, что такая занятость не позволяет обеспечить детям стабильный режим жизни. В результате опеку над двумя дочерьми передали отцу, и это решение подтвердила высшая судебная инстанция Дубая.

Ключевым стало то, как работа матери влияет на детей. Суд учел, что регулярное отсутствие может нарушать их ежедневный ритм, влиять на эмоциональное состояние и снижать уровень контроля.

В то же время отец, по оценке суда, постоянно находился рядом, мог обеспечить ежедневный уход и имел поддержку семьи. Также были учтены выводы специальной комиссии, которая проверяла условия проживания детей.

Главное — стабильность и постоянное присутствие

Суд отдельно подчеркнул, что даже наличие няни не заменяет одного из родителей. В подобных делах важно, кто реально может быть рядом с ребенком каждый день.

Юристы подчеркивают: это решение не означает, что работающие матери автоматически теряют опеку. В каждом случае суд оценивает ситуацию индивидуально — и решает, с кем ребенку будет лучше и стабильнееуказывает Khaleej Times.

