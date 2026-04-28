У Південній Кореї суд посилив вирок колишній першій леді Кім Кон Хі, обвинуваченій в корупції

17:14, 28 квітня 2026
Суд визнав її винною у корупційних злочинах, зокрема в маніпуляціях з акціями та отриманні коштовних подарунків.
У Південній Кореї суд посилив вирок колишній першій леді Кім Кон Хі, обвинуваченій в корупції
Фото: Yonhap
Апеляційний суд Південної Кореї ухвалив рішення збільшити термін ув’язнення для колишньої першої леді Кім Кон Хі з 20 місяців до чотирьох років за звинуваченням у корупції. Про це повідомляє Yonhap.

Апеляційний суд переглянув попередній вирок і посилив покарання, збільшивши строк позбавлення волі для Кім Кон Хі.

Високий суд Сеула визнав її винною у причетності до схеми маніпуляцій із цінами на акції, а також у прийнятті розкішних подарунків від Церкви об’єднання.

Команда спеціального прокурора Мін Джун Кі вимагала для дружини колишнього президента Юн Сок Йоля 15 років позбавлення волі.

