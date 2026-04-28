В Южной Корее суд ужесточил приговор бывшей первой леди Ким Кон Хи, обвиняемой в коррупции
Апелляционный суд Южной Кореи принял решение увеличить срок заключения для бывшей первой леди Ким Кон Хи с 20 месяцев до четырех лет по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Yonhap.
Апелляционный суд пересмотрел предыдущий приговор и ужесточил наказание, увеличив срок лишения свободы для Ким Кон Хи.
Высший суд Сеула признал ее виновной в причастности к схеме манипуляций с ценами на акции, а также в принятии роскошных подарков от Церкви объединения.
Команда специального прокурора Мин Джун Ки требовала для супруги бывшего президента Юн Сок Ёля 15 лет лишения свободы.
