В Южной Корее суд ужесточил приговор бывшей первой леди Ким Кон Хи, обвиняемой в коррупции

Суд признал её виновной в коррупционных преступлениях, в частности в манипуляциях с акциями и получении дорогостоящих подарков.

Апелляционный суд Южной Кореи принял решение увеличить срок заключения для бывшей первой леди Ким Кон Хи с 20 месяцев до четырех лет по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Yonhap.

Апелляционный суд пересмотрел предыдущий приговор и ужесточил наказание, увеличив срок лишения свободы для Ким Кон Хи.

Высший суд Сеула признал ее виновной в причастности к схеме манипуляций с ценами на акции, а также в принятии роскошных подарков от Церкви объединения.

Команда специального прокурора Мин Джун Ки требовала для супруги бывшего президента Юн Сок Ёля 15 лет лишения свободы.

