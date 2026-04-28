  1. В мире

В Южной Корее суд ужесточил приговор бывшей первой леди Ким Кон Хи, обвиняемой в коррупции

17:14, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал её виновной в коррупционных преступлениях, в частности в манипуляциях с акциями и получении дорогостоящих подарков.
Фото: Yonhap
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд Южной Кореи принял решение увеличить срок заключения для бывшей первой леди Ким Кон Хи с 20 месяцев до четырех лет по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Yonhap.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Апелляционный суд пересмотрел предыдущий приговор и ужесточил наказание, увеличив срок лишения свободы для Ким Кон Хи.

Высший суд Сеула признал ее виновной в причастности к схеме манипуляций с ценами на акции, а также в принятии роскошных подарков от Церкви объединения.

Команда специального прокурора Мин Джун Ки требовала для супруги бывшего президента Юн Сок Ёля 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд коррупция Южная Корея подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]