  1. У світі

Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК та ОПЕК+

15:49, 28 квітня 2026
У ОАЕ заявили, що рішення було прийнято незалежно, і жодних прямих консультацій з іншими.
Об'єднані Арабські Емірати повідомили про вихід країни з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня.

Міністр енергетики ОАЕ заявив, що рішення було прийнято незалежно, і жодних прямих консультацій з іншими, зокрема з Саудівською Аравією, не проводилося.

Зазначається, що вихід ОАЕ допоможе задовольнити зміну попиту. Крім того, країна поступово нарощуватиме виробництво.

Як пише Khaleej Times, це рішення відповідає довгостроковому стратегічному та економічному баченню ОАЕ і розвитку їхнього енергетичного сектору, зокрема прискоренню інвестицій у внутрішнє виробництво енергії, а також зміцнює їхню відданість ролі відповідального та надійного виробника, який орієнтується на майбутнє глобальних енергетичних ринків.

«Це рішення було ухвалене після ретельного перегляду виробничої політики ОАЕ та їхніх поточних і майбутніх потужностей, з урахуванням вимог національних інтересів і зобов’язання держави ефективно сприяти задоволенню нагальних потреб ринку, водночас у короткостроковій перспективі зберігаються геополітичні коливання через нестабільність у Перській затоці та Ормузькій протоці, що впливає на динаміку постачання, тоді як базові тенденції свідчать про подальше зростання світового попиту на енергію у середньо- та довгостроковій перспективі», - додали у виданні.

За даними Reuters, втрата ОАЕ, давнього члена ОПЕК, може спричинити хаос і послабити групу, яка зазвичай намагалася демонструвати єдність попри внутрішні розбіжності з широкого кола питань — від геополітики до квот на видобуток.

Країни Перської затоки — члени ОПЕК уже стикалися з труднощами під час транспортування експорту через Ормузьку протоку — вузьке стратегічне місце між Іраном і Оманом, через яке зазвичай проходить п’ята частина світової сирої нафти та зрідженого природного газу — через погрози Ірану та атаки на судна.

«Однак вихід ОАЕ з ОПЕК став великою перемогою для президента США Дональда Трампа, який звинувачував організацію у «обдиранні решти світу» шляхом штучного завищення цін на нафту», - заявили у виданні.

