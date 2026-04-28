Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+

15:49, 28 апреля 2026
В ОАЭ заявили, что решение было принято независимо, и никаких прямых консультаций с другими не проводилось.
Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+
Объединенные Арабские Эмираты сообщили о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

Министр энергетики ОАЭ заявил, что решение было принято независимо, и никаких прямых консультаций с другими, в частности с Саудовской Аравией, не проводилось.

Отмечается, что выход ОАЭ поможет удовлетворить изменение спроса. Кроме того, страна постепенно будет наращивать производство.

Как пишет Khaleej Times, это решение соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ и развитию их энергетического сектора, в частности ускорению инвестиций во внутреннее производство энергии, а также укрепляет их приверженность роли ответственного и надежного производителя, ориентированного на будущее глобальных энергетических рынков.

«Это решение было принято после тщательного пересмотра производственной политики ОАЭ и их текущих и будущих мощностей, с учетом требований национальных интересов и обязательства государства эффективно способствовать удовлетворению насущных потребностей рынка, при этом в краткосрочной перспективе сохраняются геополитические колебания из-за нестабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе, что влияет на динамику поставок, тогда как базовые тенденции свидетельствуют о дальнейшем росте мирового спроса на энергию в средне- и долгосрочной перспективе», — добавили в издании.

По данным Reuters, потеря ОАЭ, давнего члена ОПЕК, может вызвать хаос и ослабить группу, которая обычно пыталась демонстрировать единство несмотря на внутренние разногласия по широкому кругу вопросов — от геополитики до квот на добычу.

Страны Персидского залива — члены ОПЕК уже сталкивались с трудностями при транспортировке экспорта через Ормузский пролив — узкое стратегическое место между Ираном и Оманом, через которое обычно проходит пятая часть мировой сырой нефти и сжиженного природного газа — из-за угроз Ирана и атак на суда.

«Однако выход ОАЭ из ОПЕК стал большой победой для президента США Дональда Трампа, который обвинял организацию в «обдирании остального мира» путем искусственного завышения цен на нефть», — заявили в издании.

