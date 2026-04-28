  У світі

У США адвоката оштрафували на 5 000 доларів за вигадані посилання штучного інтелекту

21:02, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвокат подав до суду клопотання з помилковими та неіснуючими цитатами, згенерованими штучним інтелектом.
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США адвоката з округу Камден зобов’язали сплатити 5 000 доларів за порушення професійної етики через використання штучного інтелекту для подання клопотання, яке містило численні вигадані дані та неправильні посилання. Таке рішення ухвалив федеральний суддя, пише NJ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Адвокат Раджа Раджан із Черрі-Гілл подав відповідний документ до Окружного суду США Східного округу Пенсильванії 20 лютого. Проблема полягала в тому, що клопотання містило «помилкові посилання, принаймні одне з яких було вигаданим», зазначив окружний суддя США Кай Н. Скотт.

«Він недбало подав документ, згенерований ШІ, не перевіривши його точність, а коли це було оскаржено опонентом, намагався перекласти провину на іншу сторону», — написав суддя.

Крім того, Раджан «подвоїв свою позицію» і стверджував, що суд не визначив необхідності «виключно людської перевірки», зазначив суддя.

За даними The Philadelphia Inquirer, представник протилежної сторони виявив шість неправдивих посилань і повідомив про це суд. П’ять із них містили помилки, а одна справа взагалі не існувала, оскільки була «галюцинацією» штучного інтелекту.

Минулого року суддя вже зобов’язував Раджана, який працює адвокатом понад 40 років, сплатити 2 500 доларів за використання ШІ для підготовки двох клопотань і направив його на курси підвищення кваліфікації, повідомляє видання.

«Будь-який студент першого курсу юридичного факультету знає, що фундаментальне правило адвокатської діяльності — під час судового процесу чи в інших випадках — полягає в тому, щоб переконатися, що будь-яке джерело, на яке посилається адвокат, дійсно підтверджує відповідну позицію», — наголосив суддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США адвокат штучний інтелект ШІ

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]