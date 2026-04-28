У США адвоката оштрафували на 5 000 доларів за вигадані посилання штучного інтелекту

Адвокат подав до суду клопотання з помилковими та неіснуючими цитатами, згенерованими штучним інтелектом.

У США адвоката з округу Камден зобов’язали сплатити 5 000 доларів за порушення професійної етики через використання штучного інтелекту для подання клопотання, яке містило численні вигадані дані та неправильні посилання. Таке рішення ухвалив федеральний суддя, пише NJ.

Адвокат Раджа Раджан із Черрі-Гілл подав відповідний документ до Окружного суду США Східного округу Пенсильванії 20 лютого. Проблема полягала в тому, що клопотання містило «помилкові посилання, принаймні одне з яких було вигаданим», зазначив окружний суддя США Кай Н. Скотт.

«Він недбало подав документ, згенерований ШІ, не перевіривши його точність, а коли це було оскаржено опонентом, намагався перекласти провину на іншу сторону», — написав суддя.

Крім того, Раджан «подвоїв свою позицію» і стверджував, що суд не визначив необхідності «виключно людської перевірки», зазначив суддя.

За даними The Philadelphia Inquirer, представник протилежної сторони виявив шість неправдивих посилань і повідомив про це суд. П’ять із них містили помилки, а одна справа взагалі не існувала, оскільки була «галюцинацією» штучного інтелекту.

Минулого року суддя вже зобов’язував Раджана, який працює адвокатом понад 40 років, сплатити 2 500 доларів за використання ШІ для підготовки двох клопотань і направив його на курси підвищення кваліфікації, повідомляє видання.

«Будь-який студент першого курсу юридичного факультету знає, що фундаментальне правило адвокатської діяльності — під час судового процесу чи в інших випадках — полягає в тому, щоб переконатися, що будь-яке джерело, на яке посилається адвокат, дійсно підтверджує відповідну позицію», — наголосив суддя.

