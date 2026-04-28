В США адвоката оштрафовали на 5 000 долларов за вымышленные ссылки искусственного интеллекта

21:02, 28 апреля 2026
Адвокат подал в суд ходатайство с ошибочными и несуществующими цитатами, сгенерированными искусственным интеллектом.
В США адвоката из округа Камден обязали уплатить 5 000 долларов за нарушение профессиональной этики из-за использования искусственного интеллекта для подачи ходатайства, которое содержало многочисленные вымышленные данные и неправильные ссылки. Такое решение принял федеральный судья, пишет NJ.

 Адвокат Раджа Раджан из Черри-Хилл подал соответствующий документ в Окружной суд США Восточного округа Пенсильвании 20 февраля. Проблема заключалась в том, что ходатайство содержало «ошибочные ссылки, по крайней мере одна из которых была вымышленной», отметил окружной судья США Кай Н. Скотт.

«Он небрежно подал документ, сгенерированный ИИ, не проверив его точность, а когда это было оспорено оппонентом, пытался переложить вину на другую сторону», — написал судья. 

Кроме того, Раджан «удвоил свою позицию» и утверждал, что суд не определил необходимости «исключительно человеческой проверки», отметил судья.

По данным The Philadelphia Inquirer, представитель противоположной стороны обнаружил шесть ложных ссылок и сообщил об этом суду. Пять из них содержали ошибки, а одно дело вообще не существовало, поскольку было «галлюцинацией» искусственного интеллекта. 

В прошлом году судья уже обязывал Раджана, который работает адвокатом более 40 лет, уплатить 2 500 долларов за использование ИИ при подготовке двух ходатайств и направил его на курсы повышения квалификации, сообщает издание.

«Любой студент первого курса юридического факультета знает, что фундаментальное правило адвокатской деятельности — во время судебного процесса или в иных случаях — заключается в том, чтобы убедиться, что любой источник, на который ссылается адвокат, действительно подтверждает соответствующую позицию», — подчеркнул судья.

