У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

10:00, 30 квітня 2026
Кошти, схвалені Конгресом, виділили після внутрішніх перевірок.
Фото: Associated Press
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі 400 мільйонів доларів, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок і затримок у Пентагоні. Про це повідомляє The Hill.

За його словами, кошти вже виділені та спрямовані на розбудову європейського потенціалу.

Під час виступу в середу Гегсет підтвердив, що 400 мільйонів доларів були виділені після того, як сенатор Мітч Макконнелл опублікував критичну статтю щодо затримки фінансування.

«Департамент визнає, що 400 мільйонів доларів було виділено на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчорашній день ці кошти вже були виділені», – заявив він, відповідаючи на запитання представниці Сари Елфрет.

Контролер Пентагону Джулс Херст III уточнив, що допомога наразі не оформлена у вигляді контрактів, а лише підготовлена для подальшого укладення.

На запитання щодо термінів використання коштів Херст зазначив, що це залежить від того, які саме закупівлі будуть здійснені за ці гроші.

Він додав, що під час розподілу фінансування враховуватимуться рекомендації командування Європейського командування США.

