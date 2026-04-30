В США заявили о разблокировании 400 млн долларов помощи Украине после задержек в Пентагоне

10:00, 30 апреля 2026
Средства, одобренные Конгрессом, были выделены после внутренних проверок.
Фото: Associated Press
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что финансирование для Украины в размере 400 миллионов долларов, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок и задержек в Пентагоне. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, средства уже выделены и направлены на развитие европейского потенциала.

Во время выступления в среду Хэгсет подтвердил, что 400 миллионов долларов были выделены после того, как сенатор Митч Макконнелл опубликовал критическую статью относительно задержки финансирования.

«Департамент признает, что 400 миллионов долларов было выделено на развитие европейского потенциала, и по состоянию на вчерашний день эти средства уже были выделены», — заявил он, отвечая на вопрос представительницы Сары Элфрет.

Контролер Пентагона Джулс Херст III уточнил, что помощь пока не оформлена в виде контрактов, а лишь подготовлена для дальнейшего заключения.

На вопрос о сроках использования средств Херст отметил, что это зависит от того, какие именно закупки будут осуществлены за эти деньги.

Он добавил, что при распределении финансирования будут учитываться рекомендации командования Европейского командования США.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Публичные закупки на паузе: как риски монополизации вернули закон на доработку

Депутаты отказались легализовать нормы, которые могли ограничить конкуренцию.

