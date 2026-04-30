В США заявили о разблокировании 400 млн долларов помощи Украине после задержек в Пентагоне

Средства, одобренные Конгрессом, были выделены после внутренних проверок.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что финансирование для Украины в размере 400 миллионов долларов, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок и задержек в Пентагоне. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, средства уже выделены и направлены на развитие европейского потенциала.

Во время выступления в среду Хэгсет подтвердил, что 400 миллионов долларов были выделены после того, как сенатор Митч Макконнелл опубликовал критическую статью относительно задержки финансирования.

«Департамент признает, что 400 миллионов долларов было выделено на развитие европейского потенциала, и по состоянию на вчерашний день эти средства уже были выделены», — заявил он, отвечая на вопрос представительницы Сары Элфрет.

Контролер Пентагона Джулс Херст III уточнил, что помощь пока не оформлена в виде контрактов, а лишь подготовлена для дальнейшего заключения.

На вопрос о сроках использования средств Херст отметил, что это зависит от того, какие именно закупки будут осуществлены за эти деньги.

Он добавил, что при распределении финансирования будут учитываться рекомендации командования Европейского командования США.

