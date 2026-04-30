У Німеччині змінили правила оренди – витрати за опалення ділитимуть між орендарями та власниками

21:24, 30 квітня 2026
Власники та орендарі ділитимуть витрати на газ, біопаливо та викиди вуглецю.
Коаліційний уряд Німеччини погодив механізм розподілу витрат між орендодавцями та орендарями в межах запланованої реформи закону про опалення. Рішення спрямоване на зниження побоювань щодо можливого зростання витрат на житло. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Відповідно до досягнутої домовленості, орендодавці та орендарі розподілятимуть певні витрати, пов’язані з системами опалення. Йдеться, зокрема, про витрати на паливо та використання мереж.

Досягнення цієї угоди відкриває шлях до затвердження оновленого законодавства урядом Німеччини.

Запланована реформа передбачає скасування ключових положень попереднього закону про опалення, ухваленого попереднім урядом. Тоді документ містив вимоги швидкого переходу на відновлювані джерела енергії, що викликало значну критику з боку виборців.

Водночас встановлення нових газових та нафтових систем опалення залишатиметься дозволеним, однак із 2029 року вони мають працювати зі зростаючою часткою кліматично нейтрального палива. Серед можливих варіантів — біометан або синтетичне паливо, вироблене з різної сировини.

Передбачено запровадження чотириступеневої «біо-сходинки», яка діятиме до 2040 року.

Із 2028 року для вже встановлених систем опалення планується введення «квоти на зелений газ».

Уряд також декларує збереження багатомільярдних субсидій на заміну систем опалення.

Окремо угода передбачає правила заміни опалювальних систем у житлових будинках, що працюють на газі, мазуті або зрідженому нафтовому газі.

На перших трьох із чотирьох етапів «біо-сходинки» орендарі та орендодавці ділитимуть навпіл витрати, пов’язані з використанням біопалива.

Крім того, з 2028 року навпіл розподілятимуться витрати на викиди вуглекислого газу та плата за користування газовими мережами між орендодавцями та орендарями.



