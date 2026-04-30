В Германии изменили правила аренды — расходы на отопление будут делить между арендаторами и владельцами

Владельцы и арендаторы будут делить расходы на газ, биотопливо и выбросы углерода.

Коалиционное правительство Германии согласовало механизм распределения расходов между арендодателями и арендаторами в рамках запланированной реформы закона об отоплении. Решение направлено на снижение опасений относительно возможного роста расходов на жилье. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Согласно достигнутой договоренности, арендодатели и арендаторы будут распределять определенные расходы, связанные с системами отопления. Речь идет, в частности, о расходах на топливо и использование сетей.

Достижение этой договоренности открывает путь к утверждению обновленного законодательства правительством Германии.

Запланированная реформа предусматривает отмену ключевых положений предыдущего закона об отоплении, принятого предыдущим правительством. Тогда документ содержал требования быстрого перехода на возобновляемые источники энергии, что вызвало значительную критику со стороны избирателей.

В то же время установка новых газовых и нефтяных систем отопления будет по-прежнему разрешена, однако с 2029 года они должны работать с растущей долей климатически нейтрального топлива. Среди возможных вариантов — биометан или синтетическое топливо, произведенное из различного сырья.

Предусмотрено введение четырехступенчатой «био-лестницы», которая будет действовать до 2040 года.

С 2028 года для уже установленных систем отопления планируется введение «квоты на зеленый газ».

Правительство также заявляет о сохранении многомиллиардных субсидий на замену систем отопления.

Кроме того, соглашение предусматривает правила замены систем отопления в жилых домах, работающих на газе, мазуте или сжиженном нефтяном газе.

На первых трех из четырех этапов «био-лестницы» арендаторы и арендодатели будут делить пополам расходы, связанные с использованием биотоплива.

Кроме того, с 2028 года пополам будут распределяться расходы на выбросы углекислого газа и плата за пользование газовыми сетями между арендодателями и арендаторами.

