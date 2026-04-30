В Індії вводять штрафи за годування голубів через ризик небезпечних хвороб

Через небезпеку для легень і поширення інфекцій влада почала штрафувати порушників.

У столиці Індії — Нью-Делі — посилили контроль за годуванням голубів у громадських місцях. Міська влада пояснює це загрозою для здоров’я людей, адже пташиний послід і пір’я можуть бути джерелом небезпечних інфекцій.

Як вказує Khaleej Times, від початку року вже видали понад 75 попереджень людям, які підгодовували птахів у різних частинах міста.

Поштовхом до активних дій стало звернення школяра Армана Паліваала. Він заявив, що годування голубів призводить до забруднення повітря і може викликати проблеми з легенями та диханням. За словами фахівців, у посліді та пір’ї птахів можуть міститися збудники інфекцій, зокрема гістоплазмозу, кандидозу і криптококозу. У деяких випадках ці хвороби становлять серйозну загрозу для життя. Крім того, голуби іноді переносять паразитів, зокрема постільних клопів.

Регулярне підгодовування створює іще одну проблему — птахи починають швидко розмножуватися, а місця скупчення їжі приваблюють гризунів.

Міські служби не лише штрафують порушників, а й щодня прибирають місця, де збираються голуби. Також проводять інформаційні кампанії, щоб пояснити мешканцям ризики.

Водночас така практика залишається дуже поширеною в Індії. У багатьох містах годування голубів і навіть мавп сприймають як звичну частину повсякденного життя, тому обмеження часто викликають спротив.

Схожа ситуація була у Мумбаї. Там минулого року спробували заборонити годування голубів, однак це спричинило протести. Було підтримано заборону через ризики для здоров’я, частина жителів продовжила підгодовувати птахів.

У штаті Карнатака також запровадили обмеження: порушників штрафують і можуть притягнути до відповідальності. Водночас громадським організаціям дозволили облаштовувати спеціальні місця для годування.

Таким чином, індійська влада намагається зменшити ризики для здоров’я, але стикається з тим, що для багатьох людей підгодовування птахів — це звичка, від якої непросто відмовитися.

