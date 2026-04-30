  1. В мире

В Индии вводят штрафы за кормление голубей из-за риска опасных заболеваний

18:59, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Из-за опасности для легких и распространения инфекций власти начали штрафовать нарушителей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице Индии — Нью-Дели — усилили контроль за кормлением голубей в общественных местах. Городские власти объясняют это угрозой для здоровья людей, ведь птичий помет и перья могут быть источником опасных инфекций.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как указывает Khaleej Times, с начала года уже выдали более 75 предупреждений людям, которые подкармливали птиц в разных частях города.

Толчком к активным действиям стало обращение школьника Армана Паливаала. Он заявил, что кормление голубей приводит к загрязнению воздуха и может вызывать проблемы с легкими и дыханием. По словам специалистов, в помете и перьях птиц могут содержаться возбудители инфекций, в частности гистоплазмоза, кандидоза и криптококкоза. В некоторых случаях эти заболевания представляют серьезную угрозу для жизни. Кроме того, голуби иногда переносят паразитов, в частности постельных клопов.

Регулярное подкармливание создает еще одну проблему — птицы начинают быстро размножаться, а места скопления пищи привлекают грызунов.

Городские службы не только штрафуют нарушителей, но и ежедневно убирают места, где собираются голуби. Также проводят информационные кампании, чтобы объяснить жителям риски.

В то же время такая практика остается очень распространенной в Индии. Во многих городах кормление голубей и даже обезьян воспринимают как привычную часть повседневной жизни, поэтому ограничения часто вызывают сопротивление.

Похожая ситуация была в Мумбаи. Там в прошлом году попытались запретить кормление голубей, однако это вызвало протесты. Было поддержано запрещение из-за рисков для здоровья, часть жителей продолжила подкармливать птиц.

В штате Карнатака также ввели ограничения: нарушителей штрафуют и могут привлечь к ответственности. В то же время общественным организациям разрешили обустраивать специальные места для кормления.

Таким образом, индийские власти пытаются снизить риски для здоровья, но сталкиваются с тем, что для многих людей подкармливание птиц — это привычка, от которой непросто отказаться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы Индия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]