В Индии вводят штрафы за кормление голубей из-за риска опасных заболеваний

В столице Индии — Нью-Дели — усилили контроль за кормлением голубей в общественных местах. Городские власти объясняют это угрозой для здоровья людей, ведь птичий помет и перья могут быть источником опасных инфекций.

Как указывает Khaleej Times, с начала года уже выдали более 75 предупреждений людям, которые подкармливали птиц в разных частях города.

Толчком к активным действиям стало обращение школьника Армана Паливаала. Он заявил, что кормление голубей приводит к загрязнению воздуха и может вызывать проблемы с легкими и дыханием. По словам специалистов, в помете и перьях птиц могут содержаться возбудители инфекций, в частности гистоплазмоза, кандидоза и криптококкоза. В некоторых случаях эти заболевания представляют серьезную угрозу для жизни. Кроме того, голуби иногда переносят паразитов, в частности постельных клопов.

Регулярное подкармливание создает еще одну проблему — птицы начинают быстро размножаться, а места скопления пищи привлекают грызунов.

Городские службы не только штрафуют нарушителей, но и ежедневно убирают места, где собираются голуби. Также проводят информационные кампании, чтобы объяснить жителям риски.

В то же время такая практика остается очень распространенной в Индии. Во многих городах кормление голубей и даже обезьян воспринимают как привычную часть повседневной жизни, поэтому ограничения часто вызывают сопротивление.

Похожая ситуация была в Мумбаи. Там в прошлом году попытались запретить кормление голубей, однако это вызвало протесты. Было поддержано запрещение из-за рисков для здоровья, часть жителей продолжила подкармливать птиц.

В штате Карнатака также ввели ограничения: нарушителей штрафуют и могут привлечь к ответственности. В то же время общественным организациям разрешили обустраивать специальные места для кормления.

Таким образом, индийские власти пытаются снизить риски для здоровья, но сталкиваются с тем, что для многих людей подкармливание птиц — это привычка, от которой непросто отказаться.