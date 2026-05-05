Берлін обмежить використання радянської та російської символіки 8-9 травня
Поліція Берліна планує запровадити жорсткі обмеження на території радянських меморіалів у дні вшанування завершення Другої світової війни — 8 і 9 травня. Про це повідомляє Berliner Morgenpost із посиланням на представника правоохоронців.
Йдеться про території меморіалів у Тіргартені, Трептов-парку та Шенхольцер-Хайде.
Очікується, що нові розпорядження оприлюднять наступного тижня. Загалом вони повторюватимуть обмеження, які діяли в попередні роки.
Згідно з підготовленими правилами, на території меморіалів планують заборонити:
- прапори СРСР, Білорусі та російських регіонів, зокрема Чечні;
- військову форму та її елементи;
- військові відзнаки;
- символи V та Z;
- георгіївські стрічки;
- демонстрацію портретів керівників Росії, Білорусі та Чечні;
- виконання російських маршів і військових пісень;
- символіку, яка, за оцінкою влади, виправдовує війну проти України.
Водночас заборона не поширюється на українську символіку — це випливає з судового рішення попередніх років.
У владі пояснюють, що такі заходи спрямовані на забезпечення громадського порядку та гідне вшанування пам’яті загиблих.
Суд раніше дійшов висновку, що використання радянської символіки в умовах війни Росії проти України може впливати на безпекову ситуацію в регіоні.
