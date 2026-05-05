Берлін обмежить використання радянської та російської символіки 8-9 травня

07:00, 5 травня 2026
Поліція готує заборони на прапори, військову атрибутику та окремі публічні прояви для забезпечення порядку у пам’ятні дні.
Поліція Берліна планує запровадити жорсткі обмеження на території радянських меморіалів у дні вшанування завершення Другої світової війни — 8 і 9 травня. Про це повідомляє Berliner Morgenpost із посиланням на представника правоохоронців.

Йдеться про території меморіалів у Тіргартені, Трептов-парку та Шенхольцер-Хайде.

Очікується, що нові розпорядження оприлюднять наступного тижня. Загалом вони повторюватимуть обмеження, які діяли в попередні роки.

Згідно з підготовленими правилами, на території меморіалів планують заборонити:

  • прапори СРСР, Білорусі та російських регіонів, зокрема Чечні;
  • військову форму та її елементи;
  • військові відзнаки;
  • символи V та Z;
  • георгіївські стрічки;
  • демонстрацію портретів керівників Росії, Білорусі та Чечні;
  • виконання російських маршів і військових пісень;
  • символіку, яка, за оцінкою влади, виправдовує війну проти України.

Водночас заборона не поширюється на українську символіку — це випливає з судового рішення попередніх років.

У владі пояснюють, що такі заходи спрямовані на забезпечення громадського порядку та гідне вшанування пам’яті загиблих.

Суд раніше дійшов висновку, що використання радянської символіки в умовах війни Росії проти України може впливати на безпекову ситуацію в регіоні.

