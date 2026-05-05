Берлин ограничит использование советской и российской символики 8-9 мая
Полиция Берлина планирует ввести жесткие ограничения на территории советских мемориалов в дни празднования окончания Второй мировой войны — 8 и 9 мая. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Речь идет о территориях мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.
Ожидается, что новые распоряжения будут обнародованы на следующей неделе. В целом они будут повторять ограничения, действовавшие в предыдущие годы.
Согласно подготовленным правилам, на территории мемориалов планируется запретить:
- флаги СССР, Беларуси и российских регионов, в частности Чечни;
- военную форму и ее элементы;
- военные знаки отличия;
- символы V и Z;
- георгиевские ленты;
- демонстрацию портретов руководителей России, Беларуси и Чечни;
- исполнение российских маршей и военных песен;
- символику, которая, по оценке властей, оправдывает войну против Украины.
В то же время запрет не распространяется на украинскую символику — это следует из судебного решения предыдущих лет.
Власти объясняют, что такие меры направлены на обеспечение общественного порядка и достойное почтение памяти погибших.
Суд ранее пришел к выводу, что использование советской символики в условиях войны России против Украины может повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.