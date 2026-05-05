Полиция готовит запреты на флаги, военную атрибутику и отдельные публичные проявления для обеспечения порядка в памятные дни.

Полиция Берлина планирует ввести жесткие ограничения на территории советских мемориалов в дни празднования окончания Второй мировой войны — 8 и 9 мая. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Речь идет о территориях мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

Ожидается, что новые распоряжения будут обнародованы на следующей неделе. В целом они будут повторять ограничения, действовавшие в предыдущие годы.

Согласно подготовленным правилам, на территории мемориалов планируется запретить:

флаги СССР, Беларуси и российских регионов, в частности Чечни;

военную форму и ее элементы;

военные знаки отличия;

символы V и Z;

георгиевские ленты;

демонстрацию портретов руководителей России, Беларуси и Чечни;

исполнение российских маршей и военных песен;

символику, которая, по оценке властей, оправдывает войну против Украины.

В то же время запрет не распространяется на украинскую символику — это следует из судебного решения предыдущих лет.

Власти объясняют, что такие меры направлены на обеспечение общественного порядка и достойное почтение памяти погибших.

Суд ранее пришел к выводу, что использование советской символики в условиях войны России против Украины может повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе.

