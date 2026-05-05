Берлин ограничит использование советской и российской символики 8-9 мая

07:00, 5 мая 2026
Полиция готовит запреты на флаги, военную атрибутику и отдельные публичные проявления для обеспечения порядка в памятные дни.
Полиция Берлина планирует ввести жесткие ограничения на территории советских мемориалов в дни празднования окончания Второй мировой войны — 8 и 9 мая. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Речь идет о территориях мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

Ожидается, что новые распоряжения будут обнародованы на следующей неделе. В целом они будут повторять ограничения, действовавшие в предыдущие годы.

Согласно подготовленным правилам, на территории мемориалов планируется запретить:

  • флаги СССР, Беларуси и российских регионов, в частности Чечни;
  • военную форму и ее элементы;
  • военные знаки отличия;
  • символы V и Z;
  • георгиевские ленты;
  • демонстрацию портретов руководителей России, Беларуси и Чечни;
  • исполнение российских маршей и военных песен;
  • символику, которая, по оценке властей, оправдывает войну против Украины.

В то же время запрет не распространяется на украинскую символику — это следует из судебного решения предыдущих лет.

Власти объясняют, что такие меры направлены на обеспечение общественного порядка и достойное почтение памяти погибших.

Суд ранее пришел к выводу, что использование советской символики в условиях войны России против Украины может повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе.

