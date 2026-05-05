Поблизу Білого дому в Вашингтоні сталася стрілянина, є поранений

В час, коли сталася стрілянина, Дональд Трамп виступав на саміті малого бізнесу.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 4 травня, поблизу Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина. Інцидент стався в той час, коли президент США Дональд Трамп виступав на саміті малого бізнесу.

Спочатку ЗМІ повідомили про стрілянину недалеко від Білого дому, а згодом інформацію підтвердили в Секретній службі США.

«Співробітники Секретної служби США перебувають на місці події, пов'язаної зі стріляниною за участю поліцейських, на перетині 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню у Вашингтоні, округ Колумбія. Одна людина отримала вогнепальне поранення від співробітників правоохоронних органів; її стан наразі невідомий», - йдеться в заяві.

За даними Reuters, після цього Білий дім був ненадовго закритий.

У департаменті поліції округу Колумбія повідомили, що на місці події перебували правоохоронці.

«Місце події оточено. Уникайте цього району, оскільки дороги будуть перекриті на кілька годин», - сказали в поліції.

За словами заступника директора Секретної служби США Метта Квінна, правоохоронці отримали інформацію про підозрілого чоловіка зі зброєю в районі Білого дому. Після цього агенти в цивільному прибули на місце та почали стежити за ним, не привертаючи уваги, пише PBS.

Згодом до операції долучили сили. Коли правоохоронці вирішили підійти до чоловіка для його затримання, ситуація різко загострилася - він дістав зброю та відкрив вогонь.

Агенти Секретної служби відреагували на загрозу. Наразі не уточнюється, чи був нападник затриманий, а також чи є постраждалі внаслідок інциденту.

Інцидент стався вдень у районі, який перебуває під посиленим контролем через близькість до урядових будівель та офіційної резиденції президента США.

Правоохоронні органи наразі з’ясовують усі обставини події, зокрема мотиви дій озброєного чоловіка. Також триває перевірка щодо можливих загроз для безпеки у центрі столиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.