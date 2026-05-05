Вблизи Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, есть раненый

08:12, 5 мая 2026
В то время, когда произошла стрельба, Дональд Трамп выступал на саммите малого бизнеса.
В понедельник, 4 мая, вблизи Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Инцидент произошел в то время, когда президент США Дональд Трамп выступал на саммите малого бизнеса.

Сначала СМИ сообщили о стрельбе недалеко от Белого дома, а позже информацию подтвердили в Секретной службе США.

«Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов; его состояние в настоящее время неизвестно», — говорится в заявлении.

По данным Reuters, после этого Белый дом был ненадолго закрыт.

В департаменте полиции округа Колумбия сообщили, что на месте происшествия находились правоохранители.

«Место происшествия оцеплено. Избегайте этого района, так как дороги будут перекрыты на несколько часов», — сказали в полиции.

По словам заместителя директора Секретной службы США Мэтта Куинна, правоохранители получили информацию о подозрительном мужчине с оружием в районе Белого дома. После этого агенты в гражданской одежде прибыли на место и начали следить за ним, не привлекая внимания, пишет PBS.

Позже к операции были привлечены силы. Когда правоохранители решили подойти к мужчине для его задержания, ситуация резко обострилась — он достал оружие и открыл огонь.

Агенты Секретной службы отреагировали на угрозу. В настоящее время не уточняется, был ли нападавший задержан, а также есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Инцидент произошел днем в районе, который находится под усиленным контролем из-за близости к правительственным зданиям и официальной резиденции президента США.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия, в частности мотивы действий вооруженного мужчины. Также продолжается проверка относительно возможных угроз для безопасности в центре столицы.

Лента новостей

