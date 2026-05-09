США запровадили санкції проти 10 осіб і компаній за допомогу Ірану у створенні шахедів

США запровадили санкції проти 10 осіб і компаній з Білорусі, Китаю, Таїланду та ОАЕ, які, за даними Вашингтона, допомагали Ірану розвивати виробництво дронів Shahed.

Міністерство фінансів США оголосило про рішення запровадити санкції проти осіб та підприємств, за сприяння яких Іран отримав змогу розвивати безплілотні технології, зокрема виробляти дрони типу "шахед", які Росія використовує у війні проти України.

До санкційного списку додаються 10 людей та компаній, які пов'язані з країнами Східної Європи, Східної Азії та Близького Сходу. Йдеться про фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих у Білорусі, Китаї, Таїланді і Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Вашингтон продовжує "під рішучим керівництвом президента Дональда Трампа гарантувати безпеку Америки і переслідувати тих, хто постачав іранським військовим зброю для використання проти збройних сил США".

