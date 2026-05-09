США ввели санкции против 10 человек и компаний за помощь Ирану в создании шахедов

08:30, 9 мая 2026
США ввели санкции против 10 человек и компаний из Беларуси, Китая, Таиланда и ОАЭ, которые, по данным Вашингтона, помогали Ирану развивать производство дронов Shahed.
Министерство финансов США объявило о решении ввести санкции против лиц и предприятий, при содействии которых Иран получил возможность развивать бесплилотные технологии, в частности, производить дроны типа "шахед", которые Россия использует в войне против Украины.

В санкционный список прилагаются 10 человек и компаний, связанных со странами Восточной Европы, Восточной Азии и Ближнего Востока. Речь идет о физических и юридических лицах, зарегистрированных в Беларуси, Китае, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, Вашингтон продолжает "под решительным руководством президента Дональда Трампа гарантировать безопасность Америки и преследовать тех, кто снабжал иранское военное оружие для использования против вооруженных сил США".

