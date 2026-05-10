У США водій судиться з владою через номерний знак із образливим написом про поліцію

Американець заявив, що персоналізований номерний знак є формою самовираження.

У США водій зі штату Вірджинія через суд намагається повернути персоналізований номерний знак на автомобіль, який влада анулювала через нецензурний напис про поліцію та федеральне агентство ATF.

Чоловік на ім’я Кертіс Вейтлі понад рік їздив із номером «До біса поліцію та ATF». В оригіналі на номерному знаку була англомовна абревіатура «FTP&ATF», яка містить грубу лайку на адресу поліції та Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, зброєю та вибухівкою США (ATF).

Після анонімної скарги Департамент транспорту Вірджинії скасував цей номерний знак, вказує Courthouse News. Водій подав до суду, заявивши, що влада порушила його право на свободу слова, гарантоване Першою поправкою до Конституції США.

Влада каже: номерний знак — це «позиція держави»

Раніше суд нижчої інстанції підтримав владу. Суддя вирішив, що автомобільні номери є частиною державної системи реєстрації транспорту, а тому можуть вважатися «мовленням держави».

Представник влади під час слухань пояснив позицію так: «Номерний знак — це не наклейка на бампері. Він належить штату».

Тобто, на думку влади, держава має право забороняти написи, які вважає неприйнятними.

Захист: це особиста думка водія

Адвокат водія заявив, що персоналізовані номерні знаки — це спосіб самовираження громадян, а не офіційна позиція влади.

Він наголосив, що у Вірджинії персоналізовані номери мають понад 930 тисяч водіїв.

За словами юриста, жодна людина не сприйме напис «До біса поліцію та ATF» як офіційне повідомлення від держави.

Захист також послався на рішення Верховного суду США у справі Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans, де йшлося про те, що дизайн номерних знаків може вважатися державною позицією. Водночас адвокат наголосив: у випадку Вейтлі йдеться не про офіційний дизайн номерів, а про індивідуальний напис, який обрав сам водій.

Також юристи згадали іншу справу Верховного суду США — Matal v. Tam. У ній суд став на бік музичного гурту, якому раніше відмовили в реєстрації назви через нібито образливий зміст. Тоді суд вирішив, що держава не може обмежувати висловлювання лише тому, що комусь не подобається їхній зміст.

Судді заговорили про межі свободи слова

Під час засідання одна із суддів поставила представникам влади питання: чому б не визнати такі написи приватною думкою людини, але просто забороняти нецензурну лексику за загальними правилами — без прив’язки до конкретних поглядів.

Справу зараз розглядає федеральний апеляційний суд США. Остаточного рішення поки немає.

