В США водитель судится с властями из-за номерного знака с оскорбительной надписью о полиции

Американец заявил, что персонализированный номерной знак является формой самовыражения.

В США водитель из штата Вирджиния через суд пытается вернуть персонализированный номерной знак на автомобиль, который власти аннулировали из-за нецензурной надписи о полиции и федеральном агентстве ATF.

Мужчина по имени Кертис Уэйтли более года ездил с номером «К черту полицию и ATF». В оригинале на номерном знаке была англоязычная аббревиатура «FTP&ATF», содержащая грубую брань в адрес полиции и Бюро по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчатыми веществами США (ATF).

После анонимной жалобы Департамент транспорта Вирджинии отменил этот номерной знак, указывает Courthouse News. Водитель подал в суд, заявив, что власти нарушили его право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

Власти говорят: номерной знак — это «позиция государства»

Ранее суд низшей инстанции поддержал власти. Судья решил, что автомобильные номера являются частью государственной системы регистрации транспорта, а потому могут считаться «государственной речью».

Представитель властей во время слушаний объяснил позицию так: «Номерной знак — это не наклейка на бампере. Он принадлежит штату».

То есть, по мнению властей, государство имеет право запрещать надписи, которые считает неприемлемыми.

Защита: это личное мнение водителя

Адвокат водителя заявил, что персонализированные номерные знаки — это способ самовыражения граждан, а не официальная позиция властей.

Он подчеркнул, что в Вирджинии персонализированные номера имеют более 930 тысяч водителей.

По словам юриста, ни один человек не воспримет надпись «К черту полицию и ATF» как официальное сообщение от государства.

Защита также сослалась на решение Верховного суда США по делу Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans, где говорилось о том, что дизайн номерных знаков может считаться государственной позицией. В то же время адвокат подчеркнул: в случае Уэйтли речь идет не об официальном дизайне номеров, а об индивидуальной надписи, которую выбрал сам водитель.

Также юристы упомянули другое дело Верховного суда США — Matal v. Tam. В нем суд встал на сторону музыкальной группы, которой ранее отказали в регистрации названия из-за якобы оскорбительного содержания. Тогда суд решил, что государство не может ограничивать высказывания только потому, что кому-то не нравится их содержание.

Судьи заговорили о границах свободы слова

Во время заседания одна из судей задала представителям властей вопрос: почему бы не признать такие надписи частным мнением человека, но просто запрещать нецензурную лексику по общим правилам — без привязки к конкретным взглядам.

Сейчас дело рассматривает федеральный апелляционный суд США. Окончательного решения пока нет.

