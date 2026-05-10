Жарт у суді обернувся «бонусом»: під час розлучення жінка отримала довічний доступ до акаунту Netflix чоловіка

Жінка через суд отримала довічний доступ до акаунту Netflix колишнього чоловіка після розлучення.

Фото: pcmag.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час розлучень люди зазвичай ділять житло, заощадження та вирішують питання опіки над дітьми. Однак у сучасному світі дедалі частіше предметом суперечок стають цифрові сервіси та підписки.

Як пише Newsweek, 33-річна Ладан Річардсон розповіла, що під час судового процесу у листопаді 2022 року суддя запитав її, що саме вона хоче отримати після розлучення.

За словами жінки, вона напівжартома відповіла: автомобіль, собаку та пароль від Netflix-акаунта колишнього чоловіка.

«Пункт про пароль від Netflix з’явився після того, як суддя прямо запитав мене, чого я хочу від розлучення. Я сказала, що мені потрібні лише автомобіль, собака та його пароль від Netflix», — розповіла Річардсон.

Жінка зізналася, що була здивована, коли цей пункт офіційно внесли до фінальної угоди про розлучення. Відповідно до документа, вона зберігає доступ до акаунта безстроково та досі користується власним профілем.

«Я не намагалася бути жорстокою чи мстивою. Це була одна маленька річ наприкінці дуже важкого процесу», — сказала вона.

Що кажуть експерти

Експерти з сімейного права зазначають, що подібні прохання хоч і залишаються рідкісними, однак відображають нову реальність сучасних розлучень. Після розриву пари втрачають спільні підписки, телефонні тарифи, хмарні сховища та інші цифрові сервіси, які раніше дозволяли економити кошти.

Засновниця Miller Law Group та авторка книги «Емоційно грамотне розлучення» Кетрін Міллер пояснила, що юристи зазвичай неохоче закріплюють подібні домовленості у юридичних документах.

За її словами, проблема полягає в тому, що технології швидко змінюються. Наприклад, сервіс Netflix може змінити назву, об’єднатися з іншою платформою або припинити існування, що потенційно створить нові юридичні суперечки.

Окремим питанням залишається виконання таких умов.

«Якщо одна сторона просто відмовиться надати пароль, що тоді робитиме інша? Знову звертатиметься до суду?» — зазначила Міллер.

На думку експертки, подібні прохання часто пов’язані не стільки із самою підпискою, скільки з емоційною прив’язаністю, фінансовою невпевненістю або складністю пережити розрив.

Не спосіб «перемоги»

Сама Річардсон каже, що пункт про Netflix ніколи не був для неї способом «перемогти» колишнього чоловіка.

«Розлучення може забрати у вас усе й одразу. Гумор допоміг мені повернути відчуття контролю над ситуацією», — пояснила вона.

За словами жінки, ця історія стала лише маленьким способом зробити складний період життя трохи легшим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.