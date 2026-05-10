Шутка в суде обернулась «бонусом»: во время развода женщина получила пожизненный доступ к аккаунту Netflix мужчины

Женщина через суд получила пожизненный доступ к аккаунту Netflix бывшего мужа после развода.

Во время разводов люди обычно делят жилье, сбережения и решают вопросы опеки над детьми. Однако в современном мире все чаще предметом споров становятся цифровые сервисы и подписки.

Как пишет Newsweek, 33-летняя Ладан Ричардсон рассказала, что во время судебного процесса в ноябре 2022 года судья спросил ее, что именно она хочет получить после развода.

По словам женщины, она в полушутку ответила: автомобиль, собаку и пароль от Netflix-аккаунта бывшего мужа.

«Пункт о пароле от Netflix появился после того, как судья прямо спросил меня, чего я хочу от развода. Я сказала, что мне нужны только автомобиль, собака и его пароль от Netflix», — рассказала Ричардсон.

Женщина призналась, что была удивлена, когда этот пункт официально внесли в финальное соглашение о разводе. Согласно документу, она сохраняет доступ к аккаунту бессрочно и до сих пор пользуется собственным профилем.

«Я не пыталась быть жестокой или мстительной. Это была одна маленькая вещь в конце очень тяжелого процесса», — сказала она.

Что говорят эксперты

Эксперты по семейному праву отмечают, что подобные просьбы хоть и остаются редкими, однако отражают новую реальность современных разводов. После расставания пары теряют общие подписки, телефонные тарифы, облачные хранилища и другие цифровые сервисы, которые раньше позволяли экономить средства.

Основательница Miller Law Group и автор книги «Эмоционально грамотный развод» Кэтрин Миллер объяснила, что юристы обычно неохотно закрепляют подобные договоренности в юридических документах.

По ее словам, проблема заключается в том, что технологии быстро меняются. Например, сервис Netflix может изменить название, объединиться с другой платформой или прекратить существование, что потенциально создаст новые юридические споры.

Отдельным вопросом остается выполнение таких условий.

«Если одна сторона просто откажется предоставить пароль, что тогда будет делать другая? Снова обращаться в суд?» — отметила Миллер.

По мнению эксперта, подобные просьбы часто связаны не столько с самой подпиской, сколько с эмоциональной привязанностью, финансовой неуверенностью или сложностью пережить расставание.

Не способ «победы»

Сама Ричардсон говорит, что пункт о Netflix никогда не был для нее способом «победить» бывшего мужа.

«Развод может забрать у вас все и сразу. Юмор помог мне вернуть ощущение контроля над ситуацией», — объяснила она.

По словам женщины, эта история стала лишь маленьким способом сделать сложный период жизни немного легче.

