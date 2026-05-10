Чи є вакцина від хантавірусу: що кажуть вчені про смертельний вірус

Смертельний спалах хантавірусу на борту круїзного лайнера MV Hondius привернув увагу до рідкісного патогена, який зазвичай мало цікавить навіть науковців.

Після зараження пасажирів на борту MV Hondius вчені заявили, що наразі не існує ані ефективного лікування, ані доступної вакцини проти хантавірусу, пише Nytimes.

Зазначається, що наразі проти хантавірусів, переносниками яких переважно є гризуни, не існує спеціалізованого лікування. Також немає широко доступних вакцин. Тому, коли пасажири почали хворіти посеред Атлантичного океану, лікарі та епідеміологи мали дуже обмежені можливості допомоги.

Що кажуть експерти про хантавірус

«Це своєрідний тривожний сигнал. Наш набір інструментів майже порожній», — заявив дослідник інфекційних хвороб Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Вайті Арумугасвамі.

За словами експертів, проблема не в тому, що науковці нічого не робили. У різних країнах світу вже десятиліттями ведуться дослідження щодо створення ліків та вакцин проти хантавірусів. Однак фінансування таких розробок залишається недостатнім, оскільки вірус рідко заражає людей та не має високої здатності до швидкого поширення між людьми.

Вірусолог Інституту інфекційних хвороб армії США Джей Гупер пояснив, що хантавірус не вважався пріоритетом для систем протидії пандеміям, адже він не є надзвичайно заразним повітряно-крапельним вірусом.

Водночас науковці кажуть, що вже існують перспективні розробки вакцин та препаратів, які можна було б швидко доопрацювати у разі збільшення уваги до проблеми.

Існує два основних типи хантавірусів: віруси Старого Світу, поширені переважно в Азії та Європі, і віруси Нового Світу, які зустрічаються в Америці. Спалах на лайнері пов’язують із Andes virus — південноамериканським штамом, який є єдиним відомим хантавірусом, здатним передаватися від людини до людини.

Вакцина проти хантавірусу

У країнах Азії вже використовують вакцини проти деяких штамів хантавірусу Старого Світу, однак їхня ефективність залишається обмеженою. Для штамів Нового Світу, зокрема Andes virus, схвалених вакцин поки немає.

Джей Гупер та його колеги розробили ДНК-вакцину проти Andes virus, яка показала обнадійливі результати під час першої фази клінічних випробувань. За певних схем введення понад 80% учасників виробили нейтралізуючі антитіла.

Втім, дослідники зазначають, що вакцина потребує щонайменше трьох доз, а її подальший розвиток залежить від фінансування та попиту з боку урядів.

Інші наукові групи також працюють над новими вакцинами. Наприклад, дослідники з Університету Саскачевану тестують назальну вакцину, яка потенційно може забезпечити сильнішу імунну відповідь у дихальних шляхах.

Розробка ліків також триває. Зараз основним методом лікування хантавірусної інфекції залишається підтримувальна терапія — пацієнтам можуть подавати кисень або підключати апарати штучного кровообігу.

Іноді лікарі застосовують противірусний препарат рибавірин, однак переконливих доказів його ефективності проти американських штамів хантавірусу наразі немає.

Дослідники Каліфорнійського університету також виявили, що препарат фавіпіравір, який у Японії використовують для лікування грипу, пригнічує Andes virus у клітинах людини.

Крім того, науковці активно працюють над створенням терапевтичних антитіл на основі крові людей, які пережили зараження хантавірусом. Частина таких препаратів уже показала хороші результати у випробуваннях на тваринах.

Однак подальші клінічні дослідження потребують десятків мільйонів доларів, яких поки немає.

На думку експертів, нинішній спалах може змусити світ серйозніше поставитися до хантавірусів, які тривалий час залишалися поза увагою.

«Підвищення обізнаності ніколи не завадить. Побачимо, чи призведе це до реального фінансування та ресурсів для розробки того, чого зараз бракує у боротьбі з хантавірусом», — заявив дослідник Брайс Ворнер.

