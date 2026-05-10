Есть ли вакцина от хантавируса: что говорят ученые о смертельном вирусе

Смертельная вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привлекла внимание к редкому патогену, который обычно мало интересует даже ученых.

Фото: eurofest.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После заражения пассажиров на борту MV Hondius ученые заявили, что в настоящее время не существует ни эффективного лечения, ни доступной вакцины против хантавируса, пишет NYTimes.

Отмечается, что на данный момент против хантавирусов, переносчиками которых преимущественно являются грызуны, не существует специализированного лечения. Также нет широко доступных вакцин. Поэтому, когда пассажиры начали заболевать посреди Атлантического океана, врачи и эпидемиологи имели очень ограниченные возможности помощи.

Что говорят эксперты о хантавирусе

«Это своего рода тревожный сигнал. Наш набор инструментов почти пуст», — заявил исследователь инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Вайти Арумугасвами.

По словам экспертов, проблема не в том, что ученые ничего не делали. В разных странах мира уже десятилетиями ведутся исследования по созданию лекарств и вакцин против хантавирусов. Однако финансирование таких разработок остается недостаточным, поскольку вирус редко заражает людей и не обладает высокой способностью к быстрому распространению между людьми.

Вирусолог Института инфекционных заболеваний армии США Джей Хупер объяснил, что хантавирус не считался приоритетом для систем противодействия пандемиям, поскольку он не является чрезвычайно заразным воздушно-капельным вирусом.

В то же время ученые говорят, что уже существуют перспективные разработки вакцин и препаратов, которые можно было бы быстро доработать в случае усиления внимания к проблеме.

Существует два основных типа хантавирусов: вирусы Старого Света, распространенные преимущественно в Азии и Европе, и вирусы Нового Света, встречающиеся в Америке. Вспышку на лайнере связывают с Andes virus — южноамериканским штаммом, который является единственным известным хантавирусом, способным передаваться от человека к человеку.

Вакцина против хантавируса

В странах Азии уже используют вакцины против некоторых штаммов хантавируса Старого Света, однако их эффективность остается ограниченной. Для штаммов Нового Света, в частности Andes virus, одобренных вакцин пока нет.

Джей Хупер и его коллеги разработали ДНК-вакцину против Andes virus, которая показала обнадеживающие результаты во время первой фазы клинических испытаний. При определенных схемах введения более 80% участников выработали нейтрализующие антитела.

Впрочем, исследователи отмечают, что вакцина требует как минимум трех доз, а ее дальнейшее развитие зависит от финансирования и спроса со стороны правительств.

Другие научные группы также работают над новыми вакцинами. Например, исследователи из Университета Саскачевана тестируют назальную вакцину, которая потенциально может обеспечить более сильный иммунный ответ в дыхательных путях.

Разработка лекарств также продолжается. Сейчас основным методом лечения хантавирусной инфекции остается поддерживающая терапия — пациентам могут подавать кислород или подключать аппараты искусственного кровообращения.

Иногда врачи применяют противовирусный препарат рибавирин, однако убедительных доказательств его эффективности против американских штаммов хантавируса в настоящее время нет.

Исследователи Калифорнийского университета также обнаружили, что препарат фавипиравир, который в Японии используют для лечения гриппа, подавляет Andes virus в клетках человека.

Кроме того, ученые активно работают над созданием терапевтических антител на основе крови людей, переживших заражение хантавирусом. Часть таких препаратов уже показала хорошие результаты в испытаниях на животных.

Однако дальнейшие клинические исследования требуют десятков миллионов долларов, которых пока нет.

По мнению экспертов, нынешняя вспышка может заставить мир серьезнее отнестись к хантавирусам, которые долгое время оставались вне внимания.

«Повышение осведомленности никогда не помешает. Посмотрим, приведет ли это к реальному финансированию и ресурсам для разработки того, чего сейчас не хватает в борьбе с хантавирусом», — заявил исследователь Брайс Уорнер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.