Співачка Дуа Ліпа подала до суду на Samsung на 15 млн доларів через телевізори

Співачка заявила, що компанія без дозволу використовувала її зображення у світовій рекламній кампанії.

Фото: Getty Images

Британська співачка Дуа Ліпа подала позов проти компанії Samsung на 15 мільйонів доларів через використання її зображення в рекламі телевізорів без дозволу, пише The Independent.

30-річна попзірка 8 травня подала масштабний позов проти виробника електроніки, стверджуючи, що Samsung використовувала фотографію її обличчя для продажу телевізорів, не отримавши її згоди та не виплативши жодної компенсації.

«Обличчя пані Ліпи активно використовувалося у масштабній маркетинговій кампанії споживчого продукту без її відома, без будь-якої винагороди та без будь-якої можливості впливати, контролювати чи брати участь у цьому процесі», — йдеться у позові. «Пані Ліпа не дозволяла і не дозволила б таке використання».

Згідно зі скаргою, Samsung нібито почала розміщувати зображення Ліпи на рекламних матеріалах та картонних коробках із телевізорами по всьому світу на початку 2025 року. Авторські права на фото належать самій співачці. Знімок був зроблений за лаштунками фестивалю Austin City Limits у 2024 році.

Коли Ліпа дізналася про використання її фотографії в рекламі, вона попросила Samsung припинити кампанію. Однак у позові стверджується, що компанія «зневажливо та байдуже» поставилася до її вимог і відмовилася прибирати фото.

У документі зазначається, що Samsung отримала прибуток завдяки використанню образу співачки та створенню враження, ніби вона підтримує продукцію бренду, хоча це не відповідає дійсності.

До позову також додані коментарі фанатів Дуа Ліпи у соцмережі X, які свідчать, що деякі покупці придбали телевізори саме через її фото на упаковці.

«Я навіть не планував купувати телевізор, але побачив коробку і вирішив узяти його», — йдеться в одному з коментарів. Інший користувач написав в Instagram: «Я б купив цей телевізор тільки тому, що на ньому Дуа Ліпа».

Позов співачки звинувачує Samsung у порушенні авторських прав, незаконному використанні публічного образу та неправдивому створенні враження про підтримку бренду. Дуа Ліпа вимагає щонайменше 15 мільйонів доларів компенсації, а також прибуток, який компанія отримала завдяки використанню її фото.

Юристи артистки стверджують, що Samsung порушила закон Каліфорнії про право на публічний образ, федеральний закон Lanham Act та норми про захист торговельних марок, які захищають знаменитостей від несанкціонованого комерційного використання їхньої особистості.

Це не перший судовий спір для Дуа Ліпи. Торік співачка виграла справу проти двох авторів пісень, які стверджували, що вона скопіювала мелодію свого хіта «Levitating» із диско-композицій, написаних ними.

Автори Л. Рассел Браун і Сенді Лінзер подали позов проти Ліпи у 2022 році та звинуватили її у копіюванні їхнього треку «Wiggle and Giggle All Night» 1979 року та пісні «Don Diablo» 1980 року. Однак суддя дійшов висновку, що схожі елементи композицій «не мали достатньої оригінальності», щоб підпадати під захист авторського права.

