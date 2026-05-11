Певица Дуа Липа подала в суд на Samsung на 15 млн долларов из-за телевизоров

Певица заявила, что компания без разрешения использовала ее изображение в мировой рекламной кампании.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британская певица Дуа Липа подала иск против компании Samsung на 15 миллионов долларов из-за использования ее изображения в рекламе телевизоров без разрешения, пишет The Independent.

30-летняя поп-звезда 8 мая подала масштабный иск против производителя электроники, утверждая, что Samsung использовала фотографию ее лица для продажи телевизоров, не получив ее согласия и не выплатив никакой компенсации.

«Лицо госпожи Липы активно использовалось в масштабной маркетинговой кампании потребительского продукта без ее ведома, без какого-либо вознаграждения и без какой-либо возможности влиять, контролировать или участвовать в этом процессе», — говорится в иске. «Госпожа Липа не разрешала и не разрешила бы такое использование».

Согласно жалобе, Samsung якобы начала размещать изображение Липы на рекламных материалах и картонных коробках с телевизорами по всему миру в начале 2025 года. Авторские права на фото принадлежат самой певице. Снимок был сделан за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году.

Когда Липа узнала об использовании ее фотографии в рекламе, она попросила Samsung прекратить кампанию. Однако в иске утверждается, что компания «пренебрежительно и безразлично» отнеслась к ее требованиям и отказалась убирать фото.

В документе отмечается, что Samsung получила прибыль благодаря использованию образа певицы и созданию впечатления, будто она поддерживает продукцию бренда, хотя это не соответствует действительности.

К иску также добавлены комментарии фанатов Дуа Липы в соцсети X, которые свидетельствуют, что некоторые покупатели приобрели телевизоры именно из-за ее фото на упаковке.

«Я даже не планировал покупать телевизор, но увидел коробку и решил взять его», — говорится в одном из комментариев. Другой пользователь написал в Instagram: «Я бы купил этот телевизор только потому, что на нем Дуа Липа».

Иск певицы обвиняет Samsung в нарушении авторских прав, незаконном использовании публичного образа и ложном создании впечатления о поддержке бренда. Дуа Липа требует как минимум 15 миллионов долларов компенсации, а также прибыль, которую компания получила благодаря использованию ее фото.

Юристы артистки утверждают, что Samsung нарушила закон Калифорнии о праве на публичный образ, федеральный закон Lanham Act и нормы о защите торговых марок, которые защищают знаменитостей от несанкционированного коммерческого использования их личности.

Это не первый судебный спор для Дуа Липы. В прошлом году певица выиграла дело против двух авторов песен, которые утверждали, что она скопировала мелодию своего хита Levitating из диско-композиций, написанных ими.

Авторы Л. Рассел Браун и Сенди Линзер подали иск против Липы в 2022 году и обвинили ее в копировании их трека Wiggle and Giggle All Night 1979 года и песни Don Diablo 1980 года. Однако судья пришел к выводу, что схожие элементы композиций «не имели достаточной оригинальности», чтобы подпадать под защиту авторского права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.