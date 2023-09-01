Чи має сімейний лікар бути готовий 24/7 видати лікарське свідоцтво про смерть – пояснення

Сімейний лікар не надає медичні послуги цілодобово і вночі має законне право відпочивати та не відповідати на телефонні дзвінки.

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У Національній службі здоров'я України розбили міф про лікарське свідоцтво про смерть. А точніше – про обов’язок сімейного лікаря бути готовим видати цей документ 24/7.

Там, там зазначають, що через необхідність отримати документ терміново багато хто вважає, що можна зателефонувати сімейному лікарю з питанням якнайшвидше отримати лікарське свідоцтво про смерть у будь-який час доби. Однак, це не так.

«Сімейний лікар не надає медичні послуги цілодобово і вночі має законне право відпочивати та не відповідати на телефонні дзвінки. Якщо сімейний лікар мешкає в селі, не варто стукати у двері чи вікно вночі також. Дочекайтесь хоча б восьмої ранку та зв’язуйтесь із лікарем у робочі години», - наголосили у НСЗУ.

Також там наголосили, що сімейний лікар уночі не повинен виїжджати на факт реєстрації смерті. Крім того, виїзд проводиться лише за умови відсутності загроз життю та здоров’ю медичного працівника.

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