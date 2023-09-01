Должен ли семейный врач быть готов 24/7 выдать врачебное свидетельство о смерти – объяснение

Семейный врач не предоставляет медицинские услуги круглосуточно и ночью имеет законное право отдыхать и не отвечать на телефонные звонки.

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В Национальной службе здоровья Украины разбили миф о врачебном свидетельстве о смерти. А точнее – об обязанности семейного врача быть готовым выдать этот документ 24/7.

Там, там отмечают, что из-за необходимости получить документ срочно многие считают, что можно позвонить семейному врачу с вопросом как можно быстрее получить врачебное свидетельство о смерти в любое время суток. Однако это не так.

«Семейный врач не предоставляет медицинские услуги круглосуточно и ночью имеет законное право отдыхать и не отвечать на телефонные звонки. Если семейный врач проживает в деревне, не стоит стучать в дверь или окно ночью тоже. Дождитесь хотя бы восьми утра и связывайтесь с врачом в рабочие часы», - подчеркнули в НСЗУ.

Также там подчеркнули, что семейный врач ночью не должен выезжать на факт регистрации смерти. Кроме того, выезд проводится только при условии отсутствия угроз жизни и здоровью медицинского работника.

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