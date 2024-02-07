Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей будуть штрафувати від 850 грн

Верховна Рада проголосувала за основу законопроект про притягнення батьків до відповідальності за ухилення від навчання і виховання дітей.

Можна дізнатися, скільки справ відкривається проти підприємців і скільки проводиться обшуків, — Мінцифри анонсувало заходи на виконання рішення РНБО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на виконання рішення РНБО запустять цифрове рішення, де можна буде дивитися, скільки справ відкрили проти бізнесу і скільки проводиться обшуків

Василь Малюк на зустрічі з послами G7: «Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100% – я не допущу жодних порушень цього принципу у діяльності СБУ»

Голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.

Будемо шукати компроміси щодо відстрочки для аспірантів та арешту рахунків, - Олена Шуляк розповіла, які зміни чекають законопроект про мобілізацію

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що до другого читання до законопроекту внесуть зміни щодо відстрочки для аспірантів і арешту рахунків ухилянтів.

8 судів поки що взагалі не провели класифікацію посад державної служби

Заробітна плата в апаратах восьми судів поки що буде нараховуватися як і в 2023 році.

  1. Законодавство
  2. / В Україні

Нацбанк запропонував оновити законодавство про бюро кредитних історій

16:14, 7 лютого 2024
НБУ хоче посилити механізми захисту прав позичальників, удосконалити систему обміну кредитною інформацією та підвищити рівень відповідального кредитування.
Нацбанк запропонував оновити законодавство про бюро кредитних історій
Фото: minfin.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що запропонував унести зміни до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та інших законів України щодо державного регулювання та функціонування бюро кредитних історій (далі – БКІ). Про це йдеться на офіційному сайт НБУ.

У регуляторі зазначають, що такий крок зумовлений потребою осучаснення законодавства щодо сервісів бюро і спрямований на посилення механізмів захисту прав позичальників, удосконалення системи обміну кредитною інформацією, захисту персональних даних та підвищення рівня відповідального кредитування, впровадження ефективної наглядової функції Національного банку за додержанням законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій.

Запропонованими змінами передбачено:

можливість позичальника, крім доступу до власної історії та оскарження недостовірної інформації, долучати до кредитного звіту інформацію про небажання укладати кредитні правочини для захисту від можливих шахрайських дій;

обов’язок БКІ своєчасно виправляти помилкові дані й забезпечувати надійний захист даних, зберігати кредитну історію протягом 10 років та належним чином її знищувати, прозорий механізм звернення позичальника;

обов’язок кредитора / нового кредитора отримувати згоду позичальника та надати її на запит БКІ/НБУ, зберігати протягом 10 років, інформувати позичальника про назву та адресу БКІ, підставу та мету збирання і використання даних;

повноваження НБУ приймати нормативно-правові акти та рекомендації, реагувати на виявлені порушення у процесі розгляду звернень позичальників, застосовувати коригувальні заходи та заходи впливу за порушення зазначених норм тощо.

 Водночас оновлення законодавства покликане встановити справедливі правила гри для всіх учасників ринку для збереження повноти, чистоти і достовірності даних та забезпечення цільового використання кредитної історії виключно для оцінювання кредитоспроможності, управління кредитним ризиком і здійснення верифікації клієнта. З цією метою:

новий кредитор буде зобов’язаний оновлювати інформацію в кредитній історії у випадку набуття права вимоги за кредитним правочином, що забезпечить доступ учасників ринку до актуальних даних;

з’явиться можливість транскордонного обміну даними між національними та іноземними бюро, що дасть змогу отримувати через бюро кредитних історій інформацію про заборгованість клієнтів перед іноземними кредиторами;

кредитор / новий кредитор зможе використовувати ідентифікаційні дані позичальника виключно для врегулювання простроченої заборгованості за споживчим кредитом свого боржника або якщо особа є представником / спадкоємцем / поручителем / майновим поручителем за таким договором;

колекторська компанія зможе отримати такі дані лише від кредитора / нового кредитора та використати їх виключно для взаємодії з боржником такого кредитора / нового кредитора або, якщо особа є представником / спадкоємцем / поручителем/ майновим поручителем за таким договором;

передбачається встановити штраф від 3 000 до 6 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за використання даних кредитної історії не за цільовим призначенням, що буде вважатися порушенням вимог щодо етичної поведінки;

передбачається запровадити штрафи за ненадання / несвоєчасне надання / надання недостовірної інформації позичальнику, за неподання / несвоєчасне подання / подання недостовірної інформації до НБУ, за ухилення від виконання / несвоєчасне виконання письмового застереження тощо.

«Іншим важливим аспектом пропонованих змін є удосконалення регулювання та нагляду за діяльністю БКІ, зокрема встановлення вимог до їх структури власності, керівників та системи внутрішнього контролю, що забезпечить належний рівень інституційної здатності БКІ надавати сучасні та якісні сервіси. Національний банк сподівається на підтримку народних депутатів України та продовження плідної співпраці для імплементації необхідних змін. Адже нові правила забезпечать нові можливості як для БКІ, так і для кредиторів та позичальників, стануть логічним продовженням роботи щодо розбудови відповідального кредитування в Україні», - додають у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео