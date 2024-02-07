Рада наблизила добудову Музею Голодомору

Депутати підтримали за основу законопроект щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду.

Верховна Рада підтримала за основу законопроект про внесення змін до Закону "Про музеї та музейну справу". Він передбачає допомогу від уряду Канади на добудову та створення експозиції Музею Голодомору-Геноциду. Про це повідомила депутатка Євгенія Кравчук.

У першому читанні законопроєкт №10361 підтримали 230 депутатів.

"Закон є передумовою надання Урядом Канади близько 420 млн грн на добудову Музею, а також додаткової фінансової підтримки від меценатів та діаспори на облаштування експозиції. Це стало можливим завдяки проактивній позиції щодо Музею Президента України Володимир Зеленський в діалозі з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо", – пояснила Кравчук.

Також вона додала, що після ухвалення законопроєкту в Музеї Голодомору з’являться наглядова та експертна ради. До їхнього складу, за словами депутатки, увійдуть представники фахових та наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців та нащадки жертв Голодомору.

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