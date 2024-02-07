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Рада приблизила достройку Музея Голодомора

16:05, 7 февраля 2024
Депутаты поддержали за основу законопроект о деятельности Национального музея Голодомора-геноцида.
Рада приблизила достройку Музея Голодомора
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Верховная Рада поддержала за основу законопроект о внесении изменений в Закон "О музеях и музейном деле". Он предусматривает помощь правительства Канады на достройку и создание экспозиции Музея Голодомора-Геноцида. Об этом сообщила депутат Евгения Кравчук.

В первом чтении законопроект №10361 поддержали 230 депутатов.

"Закон является предпосылкой предоставления Правительством Канады около 420 млн грн на достройку Музея, а также дополнительной финансовой поддержки от меценатов и диаспоры на обустройство экспозиции. Это стало возможным благодаря проактивной позиции по Музею Президента Украины Владимиру Зеленскому в диалоге с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо" , – объяснила Кравчук.

Также она добавила, что после принятия законопроекта в Музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный совет. В их состав, по словам депутата, войдут представители профессиональных и научных групп, международных организаций зарубежных украинцев и потомки жертв Голодомора.

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