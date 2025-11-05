У Раді зареєстрували законопроект щодо запровадження хвилину мовчання щодня о 9:00

Депутати зареєстрували в Раді законопроект №14144.

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк підтримала громадську ініціативу «Вшануй», виступаючи в сесійній залі парламенту. Вона процитувала співорганізаторку ініціативи Катерину Даценко, яка на Українському Жіночому Конгресі зазначила: «Ми просуваємо не «хвилину мовчання», а культуру пам’яті і культуру вшанування. Ця тиша, яка звучить під час вшанування загиблих, стала нашою другою офіційною мовою. Хвилина припиняє рух, але запускає серце пам'яті».

Ініціативу «Вшануй» започаткувала Герой України Ірина Цибух, яка зробила значний внесок у розвиток культури пам’ятання. За словами Кондратюк, хвилина мовчання о 9:00 ранку символізує не лише пам’ять, а й єдність українців та вдячність тим, завдяки кому країна продовжує жити й працювати.

Для підтримки ініціативи депутати зареєстрували законопроект №14144. Документ спрямований на усунення технічних перепон і надання офіційного дозволу містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання щодня о 9:00. Це має забезпечити її проведення по всій Україні.

