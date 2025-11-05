Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Раде зарегистрировали законопроект о введении минуты молчания ежедневно в 9:00

18:24, 5 ноября 2025
Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект №14144.
В Раде зарегистрировали законопроект о введении минуты молчания ежедневно в 9:00
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поддержала общественную инициативу «Вшануй», выступая в сессионном зале парламента. Она процитировала соорганизатора инициативы Екатерину Даценко, которая на Украинском женском конгрессе отметила: «Мы продвигаем не «минуту молчания», а культуру памяти и культуру почтения. Эта тишина, которая звучит во время почтения памяти погибших, стала нашим вторым официальным языком. Минута останавливает движение, но запускает сердце памяти».

Инициативу «Почти» начала Герой Украины Ирина Цыбух, которая внесла значительный вклад в развитие культуры памяти. По словам Кондратюк, минута молчания в 9:00 утра символизирует не только память, но и единство украинцев и благодарность тем, благодаря кому страна продолжает жить и работать.

Для поддержки инициативы депутаты зарегистрировали законопроект №14144. Документ направлен на устранение технических препятствий и предоставление официального разрешения городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания ежедневно в 9:00. Это должно обеспечить ее проведение по всей Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду