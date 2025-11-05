В Раде зарегистрировали законопроект о введении минуты молчания ежедневно в 9:00

Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект №14144.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поддержала общественную инициативу «Вшануй», выступая в сессионном зале парламента. Она процитировала соорганизатора инициативы Екатерину Даценко, которая на Украинском женском конгрессе отметила: «Мы продвигаем не «минуту молчания», а культуру памяти и культуру почтения. Эта тишина, которая звучит во время почтения памяти погибших, стала нашим вторым официальным языком. Минута останавливает движение, но запускает сердце памяти».

Инициативу «Почти» начала Герой Украины Ирина Цыбух, которая внесла значительный вклад в развитие культуры памяти. По словам Кондратюк, минута молчания в 9:00 утра символизирует не только память, но и единство украинцев и благодарность тем, благодаря кому страна продолжает жить и работать.

Для поддержки инициативы депутаты зарегистрировали законопроект №14144. Документ направлен на устранение технических препятствий и предоставление официального разрешения городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания ежедневно в 9:00. Это должно обеспечить ее проведение по всей Украине.

