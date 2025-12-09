Раді рекомендують ухвалити у другому читанні законопроект щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку
Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №13007-д. Він стосується врегулювання окремих питань роботи Фонду гарантування вкладів, Національного банку та інститутів спільного інвестування. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, головна мета законопроєкту — знизити ризики для банківської системи в умовах війни та підсилити захист вкладників.
Ініціатива передбачає:
▪️ Кращий захист вкладників і кредиторів — вдосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку.
▪️ Прозоріше та менш витратне виведення проблемних банків з ринку.
▪️ Розширення повноважень НБУ як забезпеченого кредитора, щоб ефективніше повертати кошти за кредитами рефінансування.
▪️ Удосконалення обміну інформацією між НБУ і Фондом гарантування, включно з питаннями банківської таємниці.
▪️ Підвищення вимог до капіталу банків відповідно до норм ЄС.
▪️ Посилення регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.
