Раді рекомендують ухвалити у другому читанні законопроект щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку

Верховній Раді рекомендують вдосконалити інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку.

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №13007-д. Він стосується врегулювання окремих питань роботи Фонду гарантування вкладів, Національного банку та інститутів спільного інвестування. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, головна мета законопроєкту — знизити ризики для банківської системи в умовах війни та підсилити захист вкладників.

Ініціатива передбачає:

▪️ Кращий захист вкладників і кредиторів — вдосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку.

▪️ Прозоріше та менш витратне виведення проблемних банків з ринку.

▪️ Розширення повноважень НБУ як забезпеченого кредитора, щоб ефективніше повертати кошти за кредитами рефінансування.

▪️ Удосконалення обміну інформацією між НБУ і Фондом гарантування, включно з питаннями банківської таємниці.

▪️ Підвищення вимог до капіталу банків відповідно до норм ЄС.

▪️ Посилення регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

