Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о выводе неплатежеспособных банков с рынка
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №13007-д. Он касается урегулирования отдельных вопросов работы Фонда гарантирования вкладов, Национального банка и институтов совместного инвестирования. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, главная цель законопроекта — снизить риски для банковской системы в условиях войны и усилить защиту вкладчиков.
Инициатива предусматривает:
▪️ Лучшую защиту вкладчиков и кредиторов — совершенствуются инструменты возврата средств в случае банкротства банка.
▪️ Более прозрачный и менее затратный вывод проблемных банков с рынка.
▪️ Расширение полномочий НБУ как обеспеченного кредитора для более эффективного возврата средств по кредитам рефинансирования.
▪️ Совершенствование обмена информацией между НБУ и Фондом гарантирования, включая вопросы банковской тайны.
▪️ Повышение требований к капиталу банков в соответствии с нормами ЕС.
▪️ Усиление регулирования в сферах киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.
