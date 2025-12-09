  1. Законодательство
Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о выводе неплатежеспособных банков с рынка

17:10, 9 декабря 2025
Верховной Раде рекомендуют усовершенствовать инструменты возврата средств в случае банкротства банка.
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №13007-д. Он касается урегулирования отдельных вопросов работы Фонда гарантирования вкладов, Национального банка и институтов совместного инвестирования. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, главная цель законопроекта — снизить риски для банковской системы в условиях войны и усилить защиту вкладчиков.

Инициатива предусматривает:

▪️ Лучшую защиту вкладчиков и кредиторов — совершенствуются инструменты возврата средств в случае банкротства банка.

▪️ Более прозрачный и менее затратный вывод проблемных банков с рынка.

▪️ Расширение полномочий НБУ как обеспеченного кредитора для более эффективного возврата средств по кредитам рефинансирования.

▪️ Совершенствование обмена информацией между НБУ и Фондом гарантирования, включая вопросы банковской тайны.

▪️ Повышение требований к капиталу банков в соответствии с нормами ЕС.

▪️ Усиление регулирования в сферах киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.

