Верховная Рада одобрила законопроект по выводу неплатежеспособных банков с рынка

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13007-д относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка и институтов совместного инвестирования, инициаторами которого выступила группа депутатов во главе с Даниилом Гетманцевым.

Законопроект разработан с целью минимизации рисков от возможных потрясений, вызванных особыми условиями функционирования экономики Украины в период действия военного положения в Украине, обеспечения устойчивости и надежности банковской системы Украины путем усовершенствования нормативно-правовых рамок для эффективного реагирования на случаи неплатежеспособности банков, минимизируя риски возможных панических настроений в обществе.

Как отметил профильный комитет, предлагаются изменения в законы «О системе гарантирования вкладов физических лиц», «О банках и банковской деятельности», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Так, предлагается среди прочего в процессе применения способов вывода неплатежеспособных банков с рынка внедрение механизмов дальнейшего сотрудничества между неплатежеспособным банком, принимающим или переходным банками в направлении управления переданным имуществом (активами) после заключения сделок о передаче имущества (активов) и обязательств неплатежеспособного банка, расчета суммы денежных средств, которые потенциально могут быть получены Фондом в случае осуществления ликвидации банка, усовершенствование механизма увеличения/уменьшения капитала неплатежеспособного банка, усовершенствование механизмов проведения открытых конкурсов по выводу неплатежеспособного банка с рынка.

Вводятся процедуры для обмена информацией между Национальным банком и Фондом для раскрытия информации, которая составляет банковскую тайну.

Кроме того, законопроектом предлагается:

минимизировать судебные риски возложения на Фонд ответственности по обязательствам неплатежеспособных банков (пенсионные активы, ФФБ, заработная плата работников банка и т.д.) и риски возложения имущественной ответственности на Фонд (открытие и увеличение количества имеющихся открытых исполнительных производств, наложение арестов на счета Фонда);

закрепление права определять для банков, процедура временной администрации или ликвидации которых осуществляется Фондом, в случае наступления особого периода, осуществлять мобилизационную подготовку Фонда и банков, которыми он управляет;

усовершенствовать механизм выплаты гарантированного возмещения средств вкладчикам банков, которые ликвидируются Фондом;

предоставить Фонду возможность осуществлять управление средствами, не полученными кредиторами (в том числе после завершения ликвидационной процедуры банка) и урегулировать механизм передачи в Фонд средств, не полученных кредиторами, для обеспечения выполнения части первой статьи 526 Гражданского кодекса (обязательство должно выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требований этого Кодекса, других актов гражданского законодательства) и установления срока, после истечения которого Фонд зачисляет неполученные кредиторами средства в средства Фонда;

устранить препятствия эффективной реализации имущества (активов) банка, минимизировав риски обжалования результатов торгов, обеспечить право доступа Фонда к информации, содержащейся в Государственном реестре прав;

установить равные условия для кредиторов банка относительно обращения с кредиторскими требованиями к банку, избежание предоставления необоснованных преимуществ отдельному кредитору;

усовершенствовать механизмы выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка;

закрепить процедуры распределения остаточного имущества на уровне закона и минимизировать иски относительно обжалования передачи имущества акционерам банка;

урегулировать вопросы удовлетворения требований по средствам, размещенным на счетах условного хранения (эскроу) в банке;

урегулировать вопросы начисления регулярного сбора в Фонд учитывая изменения порядка подачи банками отчетности (по состоянию на последний день квартала);

урегулировать вопросы относительно:

продления сроков управления имуществом банков в период действия военного положения в Украине в случае наличия у банка имущества, которое передано военным формированиям и не продается, и наличия других факторов, которые вызваны военным положением, что не позволяет завершить ликвидационную процедуру в определенный срок;

расчетов с кредиторами банка, которые не подали заявления о включении их в реестр акцептованных требований кредиторов;

сокращения сроков удовлетворения требований кредиторов банка через внедрение механизма защиты прав инвесторов (покупателей) активов банка, которые осуществляют покупку имущества (активов) банка, который ликвидируется, на аукционах;

урегулирования вопроса взаимоотношений банка, который ликвидируется с фискальными органами.

Предлагаются изменения в законы относительно:

полномочий Национального банка относительно обеспечения функционирования системы оценивания состояния киберзащиты в банках, других лицах, которые осуществляют деятельность на рынках финансовых услуг, операторах платежных систем и/или участниках платежных систем, технологических операторах платежных услуг;

закрепления функции Национального банка относительно определения условий обработки информации, использования средств защиты информации в информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных системах, в сферах предоставления платежных, банковских и других финансовых услуг, валютного регулирования и валютного надзора, в системе депозитарного учета Национального банка, а также установления требований относительно обеспечения защиты информации;

наделения Национального банка полномочиями устанавливать порядок изъятия из оборота банкнот и монет, а также принимать решения об изъятии/постепенном изъятии из оборота банкнот, монет старого образца/дизайна, их обмена и признания такими, которые перестают быть законным платежным средством;

предоставления Национальному банку права осуществлять операции, совершать любые действия по управлению имуществом/активами, которое приобретено/приобретены в результате обращения взыскания на такое имущество в течение времени владения им;

предоставления права Национальному банку на удовлетворение любого основанного на осуществленном рефинансировании банка требования путем отчуждения переданного в залог имущества банка, который ликвидируется, и удовлетворения требований за счет средств, полученных от отчуждения имущества;

предоставления права Национальному банку в определенном договором о сотрудничестве порядке обратиться в Фонд с предложением относительно утверждения индивидуальных условий отчуждения имущества/активов, переданных в обеспечение выполнения обязательств перед Национальным банком;

установления возможности для Национального банка в определенном договором залога и законодательством Украины порядке обращать взыскание на заложенное банком имущество/активы до утверждения исполнительной дирекцией Фонда способа, порядка, состава и условий отчуждения имущества банка, который ликвидируется, но не ранее дня утверждения Фондом реестра акцептованных требований кредиторов банка;

включения всех требований Национального банка по кредитам рефинансирования в пятую очередь требований кредиторов банка, в том числе требований Национального банка, которые возникли в связи с недостаточностью средств для удовлетворения его требований по результатам продажи залога, который обеспечивает кредиты рефинансирования, а также требований, связанных со списанием Фондом суммы своих расходов, на которую уменьшена сумма к перечислению Национальному банку как залогодержателю;

установления 20-дневного срока, в течение которого Фонд после продажи заложенного имущества (активов) направляет полученные средства на внеочередное погашение требований залогодержателя, в то же время сумма расходов Фонда не учитывается в счет погашения требований залогодержателя;

предоставления права залогодержателю оставить за собой заложенное имущество (активы) по минимальной цене продажи такого имущества на торгах, если имущество не было реализовано на них;

установления обязанности Фонда перечислять средства, которые поступают в погашение задолженности должника перед банком по предоставленным в залог Национальному банку ценным бумагам и имущественным правам по заключенным с банком кредитным договорам, на внеочередное погашение требований Национального банка в течение 20 рабочих дней со дня их поступления;

определения дополнительных основ взаимодействия Фонда с Национальным банком как залогодержателем имущества банка, который ликвидируется, с целью обеспечения реализации приоритетного права Национального банка на удовлетворение его требований, в том числе обсуждения правил расчета фактически понесенных расходов на содержание и сохранение переданных в залог Национальному банку ценных бумаг и имущественных прав, которые устанавливаются Фондом.

Кроме того, предлагается внести изменения в ч. 1 статьи 31 Закона о банках в части увеличения значения минимального размера уставного капитала банка с 200 млн грн до 250 млн грн с установлением для действующих банков переходного периода сроком в 6 месяцев для приведения размера их уставного капитала в соответствие с новым минимальным размером.

Законопроектом путем внесения изменений в Закон «Об институтах совместного инвестирования» также предлагается:

устранить ограничения для инвестирования в квалификационные институты совместного инвестирования для физических лиц, путем изъятия норм, которые устанавливают минимально допустимую сумму инвестиции;

предоставить возможность осуществлять конвертацию ценных бумаг всем институтам совместного инвестирования, которые осуществляют публичное размещение ценных бумаг;

предоставить возможность реорганизации институтов совместного инвестирования одного вида путем присоединения и слияния;

увеличить размер займа или кредита, который компания по управлению активами может брать за счет активов института совместного инвестирования, с 10% до 30% и исключения ограничений на срок такого кредитования;

внедрить возможность инвестирования квалификационным институтом совместного инвестирования в облигации внутреннего государственного займа;

предоставить возможность ИСИ принимать решения о консолидации и дроблении своих ценных бумаг.

